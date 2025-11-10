Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un auto quedó atrapado entre dos camiones en el límite de La Plata y Ensenada

10 de Noviembre de 2025 | 20:26

Un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida 122 y 43 causó gran impacto entre los conductores que transitaban por la zona. Un Fiat Palio rojo terminó completamente aplastado entre un camión Iveco de YPF y un Mercedes Benz 1634, en un hecho que paralizó la circulación durante varios minutos.

A pesar de la magnitud del choque, no hubo heridos de consideración, confirmaron las autoridades. Equipos policiales y de seguridad vial trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y coordinar las tareas de remoción de los vehículos implicados.

Las circunstancias del episodio aún se investigan, aunque las primeras hipótesis señalan que el automóvil habría quedado a mitad de maniobra cuando fue embestido, o que alguno de los camiones no consiguió frenar a tiempo.

 

