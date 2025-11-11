Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada

Inolvidable. Así fue la tarde para Nicolás Barros Schelotto, uno de los puntos altos del Lobo ante un Vélez que tiene a su padre como entrenador. Nada menos. Toda la familia estuvo en el Bosque, aunque esta vez papá Guillermo y el tío Gustavo debieron anteponer el deber profesional a la pasión por los colores y al orgullo por el hijo que la rompió en el equipo de Fernando Zaniratto.

“Hicimos un partidazo. Como con River. Demostramos que estamos a la altura de competir para este Club. Ahora queremos meternos entre los ocho mejores”, expresó Nicolás, emocionado al término del encuentro.

Fue un partido con una carga emotiva especial. Nicolás debutó ante Estudiantes en UNO y también jugó contra River en el Monumental, por lo que disputó su primer encuentro profesional en el Bosque.

“Es una felicidad inmensa jugar en esta cancha... Fue un triunfo soñado. Jugar en esta cancha y para este Club. Con mi familia, con mi viejo del otro lado. Faltó mi abuelo, sólo faltó él. Pero desde el cielo me está apoyando. Se lo dedico a él”.

Su abuelo, Hugo, fue médico del plantel profesional y presidente en 1983, cuando tuvo que ponerle el pecho a una virtual acefalía. Su padre, Guiullermo, fue el mayor crack que vistió la camiseta tripera en la era moderna. Su tío Gustavo también tuvo una gran carrera en el fútbol desde su inicio en el Lobo. Y sus primos Juan Cataldi (hijo de tía Carolina) y Bautista (hijo de tío Pablo, que fue arquero en las juveniles mens sana) también supieron vestir la casaca con la franja azul al pecho.

Sobre el reencuentro con su padre tras el partido, Nico bromeó: “Después hablaré con él. Lo conozco, debe estar caliente porque no le gusta perder ni al truco. Pero hoy nos tocó a nosotros”.