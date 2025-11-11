Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar
Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
Actividades: recorrido de museos, odontología en Capital Chica, viaje a Tigre
Conversatorio sobre la violencia obstétrica y parto respetado
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El pibe vivió el partido con muchas emociones. Jugó en gran nivel y fue una de las figuras en el triunfo ante el Fortín que dirige su padre
Inolvidable. Así fue la tarde para Nicolás Barros Schelotto, uno de los puntos altos del Lobo ante un Vélez que tiene a su padre como entrenador. Nada menos. Toda la familia estuvo en el Bosque, aunque esta vez papá Guillermo y el tío Gustavo debieron anteponer el deber profesional a la pasión por los colores y al orgullo por el hijo que la rompió en el equipo de Fernando Zaniratto.
“Hicimos un partidazo. Como con River. Demostramos que estamos a la altura de competir para este Club. Ahora queremos meternos entre los ocho mejores”, expresó Nicolás, emocionado al término del encuentro.
Fue un partido con una carga emotiva especial. Nicolás debutó ante Estudiantes en UNO y también jugó contra River en el Monumental, por lo que disputó su primer encuentro profesional en el Bosque.
“Es una felicidad inmensa jugar en esta cancha... Fue un triunfo soñado. Jugar en esta cancha y para este Club. Con mi familia, con mi viejo del otro lado. Faltó mi abuelo, sólo faltó él. Pero desde el cielo me está apoyando. Se lo dedico a él”.
Su abuelo, Hugo, fue médico del plantel profesional y presidente en 1983, cuando tuvo que ponerle el pecho a una virtual acefalía. Su padre, Guiullermo, fue el mayor crack que vistió la camiseta tripera en la era moderna. Su tío Gustavo también tuvo una gran carrera en el fútbol desde su inicio en el Lobo. Y sus primos Juan Cataldi (hijo de tía Carolina) y Bautista (hijo de tío Pablo, que fue arquero en las juveniles mens sana) también supieron vestir la casaca con la franja azul al pecho.
Sobre el reencuentro con su padre tras el partido, Nico bromeó: “Después hablaré con él. Lo conozco, debe estar caliente porque no le gusta perder ni al truco. Pero hoy nos tocó a nosotros”.
LEA TAMBIÉN
VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí