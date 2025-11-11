Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LA EXPLOSIVA DECLARACIÓN DEL MAGISTRADO DEL TOC 3 DE SAN ISIDRO

Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”

Maximiliano Savarino señaló que la grabación del documental Justicia Divina no tenía ningún aval. “Recurrió al engaño”, dijo

11 de Noviembre de 2025 | 02:05
Edición impresa

En la tercera audiencia del juicio político que se desarrolla en La Plata contra la jueza Julieta Makintach, acusada por su participación en un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, vivió ayer una de sus jornadas más intensas. En el acalorado debate declaró su colega Maximiliano Savarino, presidente del tribunal que integró la magistrada y quien no ahorró críticas hacia su excompañera.

“Tuvo una mala conducta, es mala persona, miente”, lanzó el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, al recordar los días en que Makintach —en carácter de subrogante— intervino en el debate oral que luego debió ser anulado. Savarino calificó el episodio como “un hecho sin precedentes en la historia judicial argentina”, aludiendo a la grabación del proyecto audiovisual “Justicia Divina”, que se habría realizado sin autorización y en plena etapa de alegatos.

La audiencia había sido suspendida el pasado viernes por un corte de luz, y se retomó este lunes con un clima de expectativa. En su exposición, Savarino detalló que en los días del juicio existía un grupo de mensajería llamado “Juicio DAM”, donde los tres jueces intercambiaban información sobre el proceso. Según su testimonio, Makintach los tranquilizó respecto de la presencia de cámaras en la sala, asegurando que se trataba de una grabación personal y que no se vulnerarían pruebas ni imágenes sensibles.

Sin embargo, otro de los integrantes del tribunal, la jueza Di Tomasso, le advirtió entonces que el ingreso de la cámara había sido consultado por el área de comunicación de la Suprema Corte bonaerense, generando dudas sobre su autorización. “Nos dijo que era algo personal, pero después nos enteramos de que se trataba de un documental armado por ella misma y una amiga”, señaló Savarino, que afirmó haber pedido de inmediato a la Cámara que se la apartara del debate. El proceso analizará si incurrió en faltas éticas y de conducta a lo largo del fallido juicio y, en caso de que se llegue a esa conclusión, se avanzará en su destitución.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

