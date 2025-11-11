Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”

En la tercera audiencia del juicio político que se desarrolla en La Plata contra la jueza Julieta Makintach, acusada por su participación en un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, vivió ayer una de sus jornadas más intensas. En el acalorado debate declaró su colega Maximiliano Savarino, presidente del tribunal que integró la magistrada y quien no ahorró críticas hacia su excompañera.

“Tuvo una mala conducta, es mala persona, miente”, lanzó el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, al recordar los días en que Makintach —en carácter de subrogante— intervino en el debate oral que luego debió ser anulado. Savarino calificó el episodio como “un hecho sin precedentes en la historia judicial argentina”, aludiendo a la grabación del proyecto audiovisual “Justicia Divina”, que se habría realizado sin autorización y en plena etapa de alegatos.

La audiencia había sido suspendida el pasado viernes por un corte de luz, y se retomó este lunes con un clima de expectativa. En su exposición, Savarino detalló que en los días del juicio existía un grupo de mensajería llamado “Juicio DAM”, donde los tres jueces intercambiaban información sobre el proceso. Según su testimonio, Makintach los tranquilizó respecto de la presencia de cámaras en la sala, asegurando que se trataba de una grabación personal y que no se vulnerarían pruebas ni imágenes sensibles.

Sin embargo, otro de los integrantes del tribunal, la jueza Di Tomasso, le advirtió entonces que el ingreso de la cámara había sido consultado por el área de comunicación de la Suprema Corte bonaerense, generando dudas sobre su autorización. “Nos dijo que era algo personal, pero después nos enteramos de que se trataba de un documental armado por ella misma y una amiga”, señaló Savarino, que afirmó haber pedido de inmediato a la Cámara que se la apartara del debate. El proceso analizará si incurrió en faltas éticas y de conducta a lo largo del fallido juicio y, en caso de que se llegue a esa conclusión, se avanzará en su destitución.