Murió el polémico pionero del ADN James Watson

El premio Nobel estadounidense James Watson, quien revolucionó la ciencia al descubrir la estructura del ADN junto a su colega Francis Crick, falleció a los 97 años, anunció el Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), donde trabajó gran parte de su carrera.
Su labor pionera en la ciencia se vio empañada por comentarios racistas, que lo obligaron a renunciar a su puesto en el prestigioso laboratorio a los 80 años. Marginado por un sector de la comunidad científica, en 2014 decidió subastar su medalla del Nobel.
Watson se convirtió en uno de los científicos más célebres del siglo XX gracias a su revolucionario descubrimiento de la doble hélice en 1953, junto con Crick.
También junto con Crick y con Maurice Wilkins compartió el Premio Nobel de Física de 1962 por su una investigación trascendental que dio origen a la biología moderna y abrió la puerta a nuevos conocimientos, incluyendo el del código genético y la síntesis de proteínas. Esto marcó el inicio de una nueva era, permitiendo el desarrollo de tecnologías revolucionarias, desde pruebas de ADN hasta plantas genéticamente modificadas.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
