Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Información General |SU APORTE CIENTÍFICO SE VIO EMPAÑADO POR OPINIONES RACISTAS

Murió el polémico pionero del ADN James Watson

Murió el polémico pionero del ADN James Watson

El genetista James Watson

11 de Noviembre de 2025 | 01:17
Edición impresa

El premio Nobel estadounidense James Watson, quien revolucionó la ciencia al descubrir la estructura del ADN junto a su colega Francis Crick, falleció a los 97 años, anunció el Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), donde trabajó gran parte de su carrera.

Su labor pionera en la ciencia se vio empañada por comentarios racistas, que lo obligaron a renunciar a su puesto en el prestigioso laboratorio a los 80 años. Marginado por un sector de la comunidad científica, en 2014 decidió subastar su medalla del Nobel.

Watson se convirtió en uno de los científicos más célebres del siglo XX gracias a su revolucionario descubrimiento de la doble hélice en 1953, junto con Crick.

También junto con Crick y con Maurice Wilkins compartió el Premio Nobel de Física de 1962 por su una investigación trascendental que dio origen a la biología moderna y abrió la puerta a nuevos conocimientos, incluyendo el del código genético y la síntesis de proteínas. Esto marcó el inicio de una nueva era, permitiendo el desarrollo de tecnologías revolucionarias, desde pruebas de ADN hasta plantas genéticamente modificadas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Domínguez en jaque y con futuro incierto

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

¿Principio de revelación? Cómo Milei revirtió su suerte

Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones

Violento capítulo en la interna de Camioneros

Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año

VIDEO. Aprehendieron al hincha que le tiró un martillo al árbitro
Últimas noticias de Información General

El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación

Arrancó la Cumbre del Clima en el Amazonas

ARBA confirmó que en 2026 la patente pasará a pagarse mensualmente

Microsoft y la Justicia bonaerense firmaron un inédito acuerdo de colaboración en IA
Policiales
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Nuevos rastrillajes por la búsqueda de Loan
Deportes
VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión
Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año
“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”
Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada
“Cuando vi que entró fue pura emoción”
Espectáculos
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
“Pimpollitos”: secretos, risas y una primavera rabiosa
“División Palermo” “se hace sola”
La Ciudad
Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables
Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
La Plata y La Feliz unidas por un desafío solidario
Todo listo para el gran premio Dardo Rocha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla