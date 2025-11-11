Nuevos rastrillajes por la búsqueda de Loan

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje Algarrobal reingresó en una fase de intensa búsqueda. Ayer se inició un megaoperativo de rastrillaje en las lagunas ubicadas dentro del predio que pertenece a Carlos Pérez (63) y Victoria Caillava (53), ambos detenidos e investigados por la sustracción del niño.

El despliegue, al que calificaron de inédito, coordinado entre fuerzas federales y provinciales, se concentra en un área donde, según la investigación, podrían encontrarse pistas determinantes sobre el destino de Loan, desaparecido hace más de un año y medio. El punto central del operativo es la laguna más grande del predio, ubicada detrás de la vivienda del matrimonio Pérez-Caillava. Esta laguna posee una extensión aproximada de 165.000 metros cuadrados con profundidades que superan los cuatro metros.

Se calcula que el trabajo en esta primera laguna requerirá cerca de 25 días de búsqueda intensiva. En este sentido la Prefectura Naval Argentina (PNA) asumió la responsabilidad principal de las tareas subacuática. En cuanto al método, el operativo se realiza con buzos, gomones y asistencia técnica del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA). El objetivo es descender el nivel del agua en algunos sectores para facilitar la labor de los buzos, sin vaciar completamente el cuerpo de agua para evitar impacto ambiental.

Asimismo la Policía Federal Argentina (PFA) desplegó brigadas de Trata de Personas y personal del DUOF Goya para asistir en las tareas de campo, mientras que la Policía de Corrientes se encarga de asegurar la periferia de la zona. Según se informó, la decisión fue tomada por Cristina Pozzer Penzo, titular del Juzgado Federal de Goya, a través de la Resolución N° 527/2025, confirmaron fuentes.