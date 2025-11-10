Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

ARBA confirmó que en 2026 la patente pasará a pagarse mensualmente

ARBA confirmó que en 2026 la patente pasará a pagarse mensualmente
10 de Noviembre de 2025 | 18:48

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) anunció un cambio significativo en el sistema de cobro de la patente automotor, que desde 2026 pasará a abonarse todos los meses en lugar del actual esquema bimestral. La medida busca otorgar mayor previsibilidad y facilitar la organización económica de los contribuyentes.

De acuerdo con lo informado por el titular del organismo, Cristian Girard, el tributo se dividirá en diez cuotas iguales que comenzarán a pagarse en marzo, como parte de la Ley Impositiva 2026 enviada por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura.

La iniciativa incluye además una reformulación de las tablas del Impuesto Automotor, que permitirá que tres de cada cuatro propietarios afronten un monto menor que el de este año. En ese sentido, el nuevo esquema simplificará la estructura de 15 a 5 categorías, con alícuotas que oscilarán entre el 1% y el 4,5%, posicionando a la provincia entre las de menor carga tributaria del país.

Desde ARBA remarcaron que la normativa mantiene una orientación progresiva y productiva, sin subas en Ingresos Brutos ni en el Inmobiliario, y con una actualización del 40% en los tramos, medida que beneficiará a más de 46 mil pymes. Girard destacó que la propuesta busca aliviar la presión fiscal en un contexto económico complejo, garantizando un sistema más justo y adaptado a las posibilidades de los bonaerenses.

 

