Por fin se le dio a Jeremías Merlo. El pibe de Los Hornos, titular durante parte del Clausura, tuvo la enorme alegría de convertir en primera división. Fue su primer tanto, en el Bosque y con su familia como testigos privilegiados. Un buen ingreso, una tarde soñada para el pibe de Los Hornos.
“Primero pensé en picarla pero me cagué todo, dije ‘no, la tiro por el costado’. Sufrí cuando el defensor se tiro a barrer pero cuando vi que entró fue pura emoción”, contó Merlo acerca de su primer festejo, que lo llevó al alambrado para un grito a la antigua que le deparó la tarjeta amarilla por sacarse la camiseta.
La familia Merlo en pleno estuvo en el Bosque. Por eso, la alegría fue aún mayor. “Están muy contentos. Son muchas emociones juntas. A mi familia le dije a la mañana que se quedaran abajo en la platea, que iba a entrar para convertir el gol. Contra Rosario Central no se dio (el árbitro anuló el gol por foul) y estaban todos trabajando, vino solamente mi tío. Por eso, les dije: “no se dio porque no estaban ustedes”. Hoy se dio y lo primero que hice fue pensar en ellos e ir a abrazarlos”, dijo el delantero categoría 2006, que se inició en Alumni de Los Hornos y se sumó a la Séptima tripera en 2022.
El gol de Jeremías Merlo le permitió al Lobo cerrar el partido ante Vélez y redondear una buena victoria. Ahora, el grupo va por más, por esa chance de meterse en los playoffs. “Cuando supimos que estábamos salvados dijimos que íbamos por la clasificación. Buscamos los tres puntos contra Vélez e iremos a Platense a buscar lo mismo”, dijo el extremo, sintetizando el pensamiento del plantel que vivió una semana difícil y que terminó con la alegría más importante del año ante un Bosque festivo.
