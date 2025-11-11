Argentinos se recompuso y obtuvo un triunfo valioso

Argentinos Juniors logró recomponer su imagen, después de la derrota en la fecha pasada ante Barracas y de la frustración tras haber perdido la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, al superar anoche por 1-0 a Belgrano, partido que se realizó en La Paternal.

El triunfo del Bicho le permitió acomodarse en el séptimo puesto en el Grupo A y soñar con la clasificación para los playoff, aunque en la última jornada deberá pelear por ese lugar con Estudiantes, que también llegará al cierre de la fase de grupos con el mismo objetivo.

El único gol del partido fue convertido por Lautaro Giaccone, a los 32 minutos del primer tiempo.

En ese capítulo, el Bicho hizo mejor las cosas que el Pirata. Manejó los tiempos, los espacios y pegó en el momento justo.

Belgrano, en tanto, tuvo algunos problemas para acomodarse en el terreno de juego. Y hasta no generó situaciones de peligro.

En la segunda mitad, Argentinos intentó cerrar el resultado, pero chocó contra un rival que mejoró su imagen respecto de lo que mostró en el primer tiempo y hasta lo pudo haber empatado.