Deportes |LO DELATARON LAS CÁMARAS

Aprehendieron al hincha que le tiró un martillo al árbitro

11 de Noviembre de 2025 | 03:05
Edición impresa

El Chelo Marcelo Torres, la figura de Gimnasia en la victoria del equipo de Fernando Zaniratto sobre el Vélez del Mellizo Guillermo Barros Schelotto, en el Bosque, convirtió el primer gol de la tarde a los 34 minutos del primer tiempo.

Inmediatamente después del festejo, un hincha apostado en un sector detrás de los bancos de suplentes, no tuvo mejor idea que arrojarle un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez.

El partido se interrumpió algunos minutos, hasta que se pudo retirar el proyectil del campo de juego. Y todo llegó a la normalidad.

APREHENDIERON AL RESPONSABLE

Después del encuentro, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que gracias al trabajo en conjunto la Aprevide y personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró la aprehensión del hincha de Gimnasia que fue el responsable de tirar un martillo al árbitro del encuentro Yael Falcón Pérez.

El aprehendido fue identificado como Franco Suárez, domiciliado en nuestra ciudad en la ciudad de La Plata.

Se lo consiguió identificar mediante el sistema de cámaras que posee el club. El detenido, además, llevaba en su poder una bengala.

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

 

