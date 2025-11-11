Aprehendieron al hincha que le tiró un martillo al árbitro

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar
Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
Actividades: recorrido de museos, odontología en Capital Chica, viaje a Tigre
Conversatorio sobre la violencia obstétrica y parto respetado
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Chelo Marcelo Torres, la figura de Gimnasia en la victoria del equipo de Fernando Zaniratto sobre el Vélez del Mellizo Guillermo Barros Schelotto, en el Bosque, convirtió el primer gol de la tarde a los 34 minutos del primer tiempo.
Inmediatamente después del festejo, un hincha apostado en un sector detrás de los bancos de suplentes, no tuvo mejor idea que arrojarle un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez.
El partido se interrumpió algunos minutos, hasta que se pudo retirar el proyectil del campo de juego. Y todo llegó a la normalidad.
Después del encuentro, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que gracias al trabajo en conjunto la Aprevide y personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró la aprehensión del hincha de Gimnasia que fue el responsable de tirar un martillo al árbitro del encuentro Yael Falcón Pérez.
El aprehendido fue identificado como Franco Suárez, domiciliado en nuestra ciudad en la ciudad de La Plata.
Se lo consiguió identificar mediante el sistema de cámaras que posee el club. El detenido, además, llevaba en su poder una bengala.
LEA TAMBIÉN
VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí