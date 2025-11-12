Macabro hallazgo en Ensenada: encontraron restos óseos en una calle y buscan develar su origen

En la noche de ayer, se montó un operativo policial en Ensenada tras el hallazgo de restos óseos en la vía pública. El episodio ocurrió alrededor de las 20:20 horas en la calle Belgrano entre Garay y Masantonio, luego de un aviso al Centro de Monitoreo que alertó sobre lo que parecían ser huesos humanos.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada y de la Comisaría Primera encontraron cuatro fragmentos óseos dispersos sobre la calzada. Ante esta situación, se procedió al cercado del perímetro y al pedido de colaboración de la Policía Científica para las tareas de relevamiento.

La investigación fue caratulada como “Averiguación de ilícito” y quedó bajo la intervención de la UFI N.º 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. En ese sentido, se ordenaron pericias forenses para determinar tanto el origen como la antigüedad de los restos hallados.

Hasta el momento, no se confirmó si los fragmentos corresponden a restos humanos o animales. En la escena también se encontró una herradura antigua, lo que abre la hipótesis de que podrían tratarse de restos óseos vinculados a ganado o caballería.

El hallazgo generó preocupación entre los vecinos de esa cuadra de Ensenada, quienes temen que se trate de un hecho violento y posterior abandono de restos humanos.