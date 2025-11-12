La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Newell's y se metió entre los ocho mejores

La Reserva de Gimnasia sigue a paso firme en los playoff del Torneo Proyección que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta tarde dio muestras de que está para pelear cosas importantes en el certamen, después de la gran victoria sobre Newell´s por 2-0, partido que formó parte de los octavos de final y que se jugó en la cancha Nº 1 del predio de Estancia Chica.

Los goles mens sana fueron convertidos por Jorge De Asís y Juan Cruz Cortazzo. De esta forma, el equipo que conduce Ricardo Kuzemka se clasificó para disputar los cuartos de final del certamen y espera rival, que saldrá del cruce que sostendrán Argentinos Juniors y Unión.

Gimnasia saltó a la cancha con Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas y Alejo Gelsomino; Diego Mastrángelo, Pablo Aguiar, Cayetano Bolzán y Santino Villarreal; Santino López García y Jorge De Asís.

El conjunto mens sana impuso su juego durante los noventa minutos. Manejó los tiempos, los espacios y lastimó cuando se lo propuso. Y fue efectivo al momento de definir el pleito.

Newell´s, en tanto, se sintió siempre incómodo, por la presión de los volantes mens sana. Y en contadas ocasiones pudieron general situaciones de peligro sobre el arco defendido por Julián Kadijevic.

Jorge De Asís, que forma parte de este equipo que sueña con llegar a las instancias finales del Torneo Proyección, enfatizó luego d ela victoria sobre Newell´s que “estamos cerrando un gran año, individual y colectivamente. Vamos a seguir luchando para llegar lo más mejor posible”. Y agregó: “El grupo tiene una gran confianza, y además, está jugando bien y con la responsabilidad que implica defender esta camiseta”.

Gimnasia accedió a la instancia decisiva tras quedar tercero en la Zona B con 29 puntos producto de ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas. Enfrente estuvo Newell’s, que finalizó sexto en la Zona A con 25 unidades a partir de siete victorias, cuatro igualdades y cinco caída.