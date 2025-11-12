“Justicia por Agustín”: cortan la bajada de la autopista Buenos Aires - La Plata por el joven asesinado a balazos en Tolosa

Johnny Depp en el Salón Dorado Municipal: "Salvaron mi vida", el saludo del "Pirata" más famoso a los vecinos de La Plata
Johnny Depp en el Salón Dorado Municipal: "Salvaron mi vida", el saludo del "Pirata" más famoso a los vecinos de La Plata
El crimen de Agustín González a balazos el domingo pasado en Tolosa aún no tiene ningún detenido, por lo que familiares y amigos de la víctima salieron a la calle a reclamar justicia. Así, se encuentran cortando la bajada de la autopista Buenos Aires - La Plata sobre avenida 520.
Según indicaron familiares de Gónzalez, a tres días del crimen “todavía no hay ningún detenido. Queremos respuestas”. “Queremos que nos escuchen. Estamos pidiendo justicia y que no quede en nada”, agregaron.
La movilización comenzó en 522 entre 120 y 121 y caminaron hacia la bajada de la autopista “con mucho respeto”. Allí, entre bombos y gomas quemadas, exigen acciones por parte de la Justicia.
Un joven de 22 años fue asesinado el domingo 9 de noviembre de dos balazos en La Plata cuando se encontraba con un amigo, quien tenía conflictos previos con uno de los agresores. Según el parte policial al que accedió EL DIA, la víctima fue identificada como Hugo Agustín González, que fue trasladado en un auto particular al Hospital Gutiérrez con dos heridas de arma de fuego, una en la espalda y otra en la cabeza. Pese al esfuerzo de los médicos, falleció poco después.
El hecho ocurrió en 118 y 521, en Tolosa, cuando González se encontraba con un amigo apodado “Mulla” y al lugar llegaron varios hombres que, según allegados, buscaban a ese compañero por un conflicto de vieja data.
En medio del cruce, la víctima le habría sacado la gorra a uno de los presentes y se la devolvió; pero minutos más tarde, el hombre identificado con las siglas D.M.V (22), y con domicilio en 18 entre 530 y 531, volvió acompañado por dos masculinos y le efectuó varios disparos.
Oficiales de la Comisaría Sexta acudieron al lugar donde encontraron un tumulto de vecinos que arrojaban objetos contundentes, lo que dificultó el acceso de la policía al lugar. La causa quedó caratulada como homicidio y está a cargo de la UFI 11 de La Plata de Álvaro Garganta. También interviene el Juzgado de Garantías N°5, de Marcela Garmendia.
En el expediente se solicitó la intervención de peritos y la colaboración de la DDI para avanzar en la identificación plena de los autores y en el secuestro de pruebas. Por el momento no se informó sobre detenciones.
