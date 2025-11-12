Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Espectáculos |LLEGA HOY

Locura por Johnny Depp: “La gente me mantiene vivo”

El actor brindó una extensa entrevista con Verónica Lozano y se prepara para pisar suelo platense en una visita que tiene revolucionada a la Ciudad

Locura por Johnny Depp: “La gente me mantiene vivo”

Depp firmó autógrafos y se sacó fotos ante cientos de fans

12 de Noviembre de 2025 | 01:51
Johnny Depp revolucionó la pantalla chica con su entrevista a Vero Lozano. El actor, quien está de visita en la Argentina para presentar su filme “Modigliani, tres días en Montparnasse” (que hoy lo traerá a suelo platense), mantuvo una charla insólita en donde habló de todo y dejó varias perlitas.

Con una traductora en vivo, la entrevista comenzó con algo de nerviosismo por parte de ambos, Depp, un poco más pausado en su hablar, se animó a contar algo de su intimidad, en especial sobre la exposición a la fama: “No sé si alguien se puede acostumbrar en algún momento a eso. Creo que uno se siente bendecido de tener el apoyo, de ver esa demostración de respeto, de amor, de aceptación; la gente me mantiene vivo”, aseguró.

En el programa se hizo un repaso por su carrera y Lozano indagó sobre si se arrepentía de algún trabajo: “Hubo algunas veces en que no me daba cuenta de cómo era mi vida, mi existencia. Ahí pensaba: ‘¿Y por qué estoy haciendo esto?’. Pero yo no tengo la ambición de ser nada. Todavía tengo el mismo hambre, el mismo impulso y necesidad de crear”, dijo, contundente.

 

El actor llega hoy a la Ciudad para dar una masterclass y presentar su película

 

De entre esos papeles que interpretó a lo largo de su carrera, Johnny no pudo dejar de hablar sobre Jack Sparrow de “Piratas del Caribe” y la inspiración que fue Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones para darle vida a este famoso pirata. “Es un ídolo, un ícono. Empecé a pasar tiempo con él y a copiarle la forma de hablar. Yo lo veía como el mayor rockstar, un pirata, puede hacer lo que quiera”, reconoció.

Reparando en la sensibilidad del actor, Lozano quiso saber sobre su rol de padre, especialmente porque siempre fue tildado como el rebelde de Hollywood. Al respecto de la paternidad, el actor destacó: “Uno ya no duerme más de la misma manera, ni está mejor inspirado ni más enamorado. Es una pureza que nos llena, es nuestro propósito, nuestra razón”, dijo sobre sus hijos, Lily-Rose y Jack Depp, fruto de su relación por diez años con la modelo y cantante francesa, Vanessa Paradis.

LA PREGUNTA SIN FILTRO DE LOZANO Y LA ANÉCDOTA CON BRANDO

Mientras indagaba en la intimidad familiar, Lozano fue por todo e hizo una pregunta al hueso sobre la faceta actoral de Lily Rose, la hija mayor del artista, quien recientemente fue la protagonista de “Nosferatu”. “¿Ves las cosas que hace? Porque está muy desnuda a veces”, lanzó la conductora. “Hay imágenes que uno no necesita tenerlas en la cabeza”, dijo Depp entre risas nerviosas. “Estoy muy feliz, por supuesto, porque hace un gran trabajo, pero le pregunto: ‘¿Tengo que verla a esta?’, y ella me dice: ‘No, no, papá, mejor no’. Sí fui a ver ‘Nosferatu’ al cine, mis amigos estaban ahí para decirme cuando tenía que taparme los ojos o bajar la cabeza. Es brillante, estuvo muy bien”, dijo sobre su hija de 26.

En otro de los momentos más comentados de la entrevista, Vero le consultó por su relación con Marlon Brando, situación que derivó a una inesperada anécdota con el brillante actor. “La primera vez que nos conocimos fue por teléfono y hablamos tres horas y media; fue maravilloso. Colgué el teléfono y pensé: ‘¿Es real? ¿Pasó esto?’. A la semana estaba en Los Ángeles y me invitó a cenar. Hablamos por seis o siete horas. Teníamos una conexión divina, ese entendimiento de las almas y bueno, nos hicimos amigos. Trabajamos juntos tres veces. Era el rey de las bromas”, contó y dio paso a un divertido momento.

“Fui a Irlanda a hacer una película pero yo no tenía ninguna información sobre el personaje. Yo le dije: ‘Tengo que leer el guion’ y él me dijo como que no hacía falta. Cuando bajé del avión fui a su casa y en el bolsillo tenía un aparato con el que uno puede hacer unos sonidos de pedos de los peores que uno puede encontrar. Nos abrazamos, nos sentamos en el sillón y, de repente, le dije: ‘Tengo algo en el estómago, debe ser por la comida del avión y dos minutos después… El ruido. Me miró y me dijo: ‘Ah muy bien, Johnny’. Entonces apreté el botón de nuevo y me dijo: ‘Pero eso no parece estar bien, Johnny’. Lo tuve treinta minutos con esto hasta que dijo de llamar al médico. Cuando se da cuenta de lo que estuve haciendo empezó a reírse”, recordó entre risas.

HOY, EN LA PLATA

Tras la nota, el actor demostró más de su increíble carisma al salir a saludar a sus fans y tomarse el tiempo de firmar autógrafos y sacarse fotos con unos niños. Por la noche, Depp tuvo la avant-premiere de su película en Buenos Aires en un gran despliegue cargado de figuras locales.

Hoy le tocará pasar por la Ciudad, donde llega para brindar una masterclass en el Coliseo Podestá junto al protagonista de su cinta, Riccardo Scamarcio. Previo a eso, será nombrado “Visitante Ilustre” de La Plata.

