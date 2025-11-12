La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los nodocente

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) anunció el pago de una suma especial de $150.000 para todo su personal nodocente, que se hará efectiva junto con los haberes de noviembre. La medida fue formalizada este miércoles mediante la firma de un acuerdo entre las autoridades universitarias y los representantes gremiales del sector.

El beneficio, de carácter no remunerativo y por única vez, se financiará con fondos propios de la institución y tiene como objetivo reconocer la labor cotidiana del personal que sostiene el funcionamiento académico, científico y administrativo de la casa de estudios.

Desde la UNLP destacaron que la decisión busca valorar el esfuerzo y compromiso de quienes integran el cuerpo nodocente, en un contexto económico particularmente adverso.

El acuerdo se enmarca dentro de una política institucional orientada a acompañar al personal en un escenario de dificultades financieras, reforzando el reconocimiento a su tarea diaria.