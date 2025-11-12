Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: el emotivo mensaje de despedida

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: el emotivo mensaje de despedida
12 de Noviembre de 2025 | 18:45

Escuchar esta nota

El ex presidente Alberto Fernández despidió a su perro Dylan, quien falleció luego de varios meses de dificultades en su salud. El can había acompañado al ex mandatario durante su paso de cuatro años por la Quinta de Olivos.

Según se pudo saber, Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario. En los últimos tiempos, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido.Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

 

