Escape de gas y fuego en Caballito en la vía pública: “Se propagó en llamas de 12 metros”

Un fuerte escape de gas y fuego ocurre esta tarde en el barrio porteño de Caballito, por la explosión de un caño en la vía pública, en la intersección de la calle Riglos y Formosa, el fuego llegó a propagarse 12 metros de altura, hay un herido y varios evacuados, sin embargo, el jefe de Bomberos indicó que lograron bajar la altura de las llamas.

El hombre que sufrió quemaduras severas es mayor de edad y fue trasladado, mientras que en la zona trabajan cuatro móviles hasta el momento que buscan controlar las llamas y rastrean a cualquier otro herido. El hecho sucedió cuando la empresa Edesur estaba trabajando en el lugar con una emergencia eléctrica y se produjo una rotura de caño de Metrogas. Asimismo, se supo que el conflicto llevaría por lo menos una hora y media.

Fuentes de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires informaron que la misma institución se trasladó “hasta Riglos al 300 por un escape de gas de grandes dimensiones que se propagó en llamas de hasta 12 metros de altura”. “El personal atacó el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros, mientras que el SAME asistió a un hombre con quemaduras severas”, afirmó el parte oficial de quienes trabajan en la zona, en diálogo con este medio.

Personal de Defensa Civil de la Ciudad se hizo presente en el lugar, así como de Metrogas que trabaja sobre la vereda con el objetivo de cortar el suministro de gas. Diego Coria, el jefe de Bomberos de la Ciudad señaló: “Ya bajó la altura de las llamas al haber llegado al caño. Tenemos un masculino que trabajaba en la vereda de enfrente sufrió quemaduras en los miembros superiores y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand”

“Ya está controlado, para tranquilidad de todos. Hay dos motovehículos totalmente quemados y hay otro con una afectación parcial. No hay peligro de explosión y en la evacuación del edificio lindero se retiraron a nueve personas. Al trabajar con cuatro líneas bajamos la temperatura y contenemos las llamas”, añadió.

Respecto al desencadenante, Coria explicó: “Estarían haciendo algún tipo de trabajo sobre la vereda y el inicio de llamas lo ocasionó alguno de ellos mismos. Vamos a seguir algunas horas hasta que logremos el corte total. A 20 metros del punto cero se colocaron unas prensas porque no hay una llave directa para realizar el corte”.