Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Policiales

Escape de gas y fuego en Caballito en la vía pública: “Se propagó en llamas de 12 metros”

Escape de gas y fuego en Caballito en la vía pública: “Se propagó en llamas de 12 metros”
12 de Noviembre de 2025 | 20:03

Escuchar esta nota

Un fuerte escape de gas y fuego ocurre esta tarde en el barrio porteño de Caballito, por la explosión de un caño en la vía pública, en la intersección de la calle Riglos y Formosa, el fuego llegó a propagarse 12 metros de altura, hay un herido y varios evacuados, sin embargo, el jefe de Bomberos indicó que lograron bajar la altura de las llamas.

El hombre que sufrió quemaduras severas es mayor de edad y fue trasladado, mientras que en la zona trabajan cuatro móviles hasta el momento que buscan controlar las llamas y rastrean a cualquier otro herido. El hecho sucedió cuando la empresa Edesur estaba trabajando en el lugar con una emergencia eléctrica y se produjo una rotura de caño de Metrogas. Asimismo, se supo que el conflicto llevaría por lo menos una hora y media.

Fuentes de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires informaron que la misma institución se trasladó “hasta Riglos al 300 por un escape de gas de grandes dimensiones que se propagó en llamas de hasta 12 metros de altura”. “El personal atacó el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros, mientras que el SAME asistió a un hombre con quemaduras severas”, afirmó el parte oficial de quienes trabajan en la zona, en diálogo con este medio.

Personal de Defensa Civil de la Ciudad se hizo presente en el lugar, así como de Metrogas que trabaja sobre la vereda con el objetivo de cortar el suministro de gas. Diego Coria, el jefe de Bomberos de la Ciudad señaló: “Ya bajó la altura de las llamas al haber llegado al caño. Tenemos un masculino que trabajaba en la vereda de enfrente sufrió quemaduras en los miembros superiores y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand”

“Ya está controlado, para tranquilidad de todos. Hay dos motovehículos totalmente quemados y hay otro con una afectación parcial. No hay peligro de explosión y en la evacuación del edificio lindero se retiraron a nueve personas. Al trabajar con cuatro líneas bajamos la temperatura y contenemos las llamas”, añadió.

Respecto al desencadenante, Coria explicó: “Estarían haciendo algún tipo de trabajo sobre la vereda y el inicio de llamas lo ocasionó alguno de ellos mismos. Vamos a seguir algunas horas hasta que logremos el corte total. A 20 metros del punto cero se colocaron unas prensas porque no hay una llave directa para realizar el corte”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Johnny Depp fue declarado “Visitante ilustre” de La Plata: el saludo a sus fans y la masterclass en el Coliseo Podestá

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto

Dardos venenosos de Verón a la AFA: “El negocio del fútbol en el país así no da para más”

Leo Suárez pasó sin pena ni gloria por Estudiantes: hace las valijas y se vuelve a México

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

No es liberal ni estatista, es simplemente suicida
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Jury contra Makintach en La Plata: declararon Gianinna Maradona y el productor del documental

Kinesiólogo condenado en La Plata por abuso sexual a tres pacientes

VIDEO. “Justicia por Agustín”: cortaron la bajada de la autopista por el joven asesinado a balazos en Tolosa

Macabro hallazgo en Ensenada: encontraron restos óseos en una calle y buscan develar su origen
Información General
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Decretaron por seis meses nueva emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses
Provisión de pañales a afiliados de PAMI: cómo es la nueva modalidad de distribución
Espectáculos
“El Diablo viste a la moda 2”: se conoció el tráiler de la secuela más esperada
Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: el emotivo mensaje de despedida
Insólito: Johnny Depp pensó que Wanda Nara era una empleada de limpieza de Telefé
Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata
Una verdadera aventura: la foto de Evangelina Anderson con Johnny Depp
Deportes
Luis Lobo Medina, el polémico juez para la última fecha ante Argentinos: ¿cómo le fue a Estudiantes con él?
La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Newell's y se metió entre los ocho mejores
Es hincha de Peñarol: habló el campesino uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
La Ciudad
Johnny Depp fue declarado “Visitante ilustre” de La Plata: el saludo a sus fans y la masterclass en el Coliseo Podestá
Tensión en pleno centro de La Plata: mujer con discapacidad denunció a repartidores de Rappi por agresiones
FOTOS Y VIDEOS | Los fans aguardan por Johnny Depp: fotos, dibujos, "piratas" y carteles en el Palacio Municipal
Sorpresa en Barrio Aeropuerto por la aparición de una serpiente de más de un metro: qué hacer en estos casos
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla