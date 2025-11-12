“Dar lo mejor para Gimnasia”

El abrazo de Nicolás con su padre Guillermo Barros Schelotto, un apellido sinónimo de Gimnasia / Gimnasia

Fue una tarde de emociones fuertes y recuerdos a cada paso. Un apellido sinónimo de Gimnasia, el camino que está iniciando como profesional con los colores que ama y una victoria imprescindible para llegar al final con chances de clasificar a la definición del torneo fueron los ejes de una emotiva charla con Nicolás Barros Schelotto, heredero del mayor crack que vistió la casaca tripera.

- Tu papá como rival, la familia, el Bosque, ¿fue una tarde soñada?

- La verdad, un sueño divino. Enfrentar a mi papá, haberle ganado, fue hermoso. El grupo se merecía el triunfo y lo pudimos sacar adelante.

- Jugaste un partido redondo. ¿Incluso pudiste manejar más la pelota en la segunda parte?

- Creo que fue un partido muy bueno de todo el grupo. El equipo jugó muy bien, agarró mucha confianza, mucha seguridad después del triunfo en River. La verdad es que estamos muy bien, el equipo hizo un partidazo.

- ¿Fue el mejor partido del año, con rendimientos individuales altos y buen funcionamiento?

- Sí, creo que fue un gran partido del equipo. No se si fue el mejor del año pero si fue un gran partido contra un rival que está haciendo un año muy bueno. Estoy contento por este triunfo.

- ¿En año nuevo cuando todavía estabas en Los Ángeles, pudiste imaginar esto, ser titular en la primera del Lobo?

- Siempre soñé jugar para este equipo, con esta camiseta, en esta cancha, pero la verdad es que no. Lo veía lejos. Estar acá, cumplir el sueño de jugar para el club del que soy hincha es algo hermoso. Tengo una felicidad gigante.

- Venías con mucha manija desde siempre para jugar en Gimnasia pero ¿quien te respaldó y te dio el ok para la locura de volver de Los Ángeles a La Plata?

- Mi familia es la que siempre me apoyó. Siempre estuvieron para mí y me apoyaron en cada decisión. Ellos respetaron lo que creía que era mejor para mí. Por suerte hoy estoy acá debutando, jugando para Gimnasia y cumpliendo mi sueño.

- ¿Te dijeron algo tu papá y tu tío mientras jugabas? Porque ellos suelen ser picantes con los comentarios...

- No, no me dijeron nada. Intentamos no hablar mucho del partido. Los saludé antes del partido y después no crucé palabra.

- Seguramente fue muy emotivo tu primer partido en el Bosque con un apellido tan vinculado a Gimnasia desde tu abuelo, que llegó a ser presidente del club.

- El apellido está muy ligado a este club por donde se lo mire. Mi abuelo fue presidente, jugaron mi papá, mi tío, mis dos primos. Somos enfermos del club y siempre tratamos de dar los mejor para Gimnasia. Voy a intentar apoyar y poner mi granito de arena para que el club crezca y sigamos siendo mejores.

- ¿A qué se debe el crecimiento del rendimiento del equipo desde el clásico a este triunfo con Vélez?

- El grupo siempre entregó el máximo y tiró para adelante. Sabíamos que teníamos equipo para estar mucho mejor, que hay calidad para jugar. El triunfo en River nos dio mucha seguridad, creo que ahí está la clave. A Vélez le ganamos bien porque supimos defendernos y supimos atacarlos. Estuvimos muy bien.

-¿Los liberó el resultado de Godoy Cruz?

- No, más allá de que nos quitamos esa presión el equipo ganamos en confianza después de River pero este fue un partido diferente. Obviamente saber que estás salvado te cambia y te saca un peso importante de encima pero igualmente hicimos un gran partido.

- ¿Ahora lo más lindo, la chance de entrar a los playoff?

- Estamos ahí. Tenemos los mismos puntos que Sarmiento que es el último que entra hoy por hoy. Iremos a Platense a ganar e intentar clasificar.

- ¿La camiseta del primer partido en el Bosque para quien es?

- No se. A alguien de mi familia se la voy a dar.