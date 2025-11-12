Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Deportes |NICOLÁS BARROS SCHELOTTO Y UNA IDEA FIJA

“Dar lo mejor para Gimnasia”

El heredero cumplió el sueño de jugar con la casaca tripera en el Bosque. Tiene una “felicidad gigante” y se ilusiona con los playoff

“Dar lo mejor para Gimnasia”

El abrazo de Nicolás con su padre Guillermo Barros Schelotto, un apellido sinónimo de Gimnasia / Gimnasia

Facundo Aché
fache@eldia.com

12 de Noviembre de 2025 | 03:18
Edición impresa

Fue una tarde de emociones fuertes y recuerdos a cada paso. Un apellido sinónimo de Gimnasia, el camino que está iniciando como profesional con los colores que ama y una victoria imprescindible para llegar al final con chances de clasificar a la definición del torneo fueron los ejes de una emotiva charla con Nicolás Barros Schelotto, heredero del mayor crack que vistió la casaca tripera.

- Tu papá como rival, la familia, el Bosque, ¿fue una tarde soñada?

- La verdad, un sueño divino. Enfrentar a mi papá, haberle ganado, fue hermoso. El grupo se merecía el triunfo y lo pudimos sacar adelante.

LE PUEDE INTERESAR

El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30

LE PUEDE INTERESAR

La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff

- Jugaste un partido redondo. ¿Incluso pudiste manejar más la pelota en la segunda parte?

- Creo que fue un partido muy bueno de todo el grupo. El equipo jugó muy bien, agarró mucha confianza, mucha seguridad después del triunfo en River. La verdad es que estamos muy bien, el equipo hizo un partidazo.

- ¿Fue el mejor partido del año, con rendimientos individuales altos y buen funcionamiento?

- Sí, creo que fue un gran partido del equipo. No se si fue el mejor del año pero si fue un gran partido contra un rival que está haciendo un año muy bueno. Estoy contento por este triunfo.

 

“Saber que estás salvado te saca un peso de encima, pero hicimos un gran partido”

 

- ¿En año nuevo cuando todavía estabas en Los Ángeles, pudiste imaginar esto, ser titular en la primera del Lobo?

- Siempre soñé jugar para este equipo, con esta camiseta, en esta cancha, pero la verdad es que no. Lo veía lejos. Estar acá, cumplir el sueño de jugar para el club del que soy hincha es algo hermoso. Tengo una felicidad gigante.

- Venías con mucha manija desde siempre para jugar en Gimnasia pero ¿quien te respaldó y te dio el ok para la locura de volver de Los Ángeles a La Plata?

- Mi familia es la que siempre me apoyó. Siempre estuvieron para mí y me apoyaron en cada decisión. Ellos respetaron lo que creía que era mejor para mí. Por suerte hoy estoy acá debutando, jugando para Gimnasia y cumpliendo mi sueño.

- ¿Te dijeron algo tu papá y tu tío mientras jugabas? Porque ellos suelen ser picantes con los comentarios...

- No, no me dijeron nada. Intentamos no hablar mucho del partido. Los saludé antes del partido y después no crucé palabra.

- Seguramente fue muy emotivo tu primer partido en el Bosque con un apellido tan vinculado a Gimnasia desde tu abuelo, que llegó a ser presidente del club.

- El apellido está muy ligado a este club por donde se lo mire. Mi abuelo fue presidente, jugaron mi papá, mi tío, mis dos primos. Somos enfermos del club y siempre tratamos de dar los mejor para Gimnasia. Voy a intentar apoyar y poner mi granito de arena para que el club crezca y sigamos siendo mejores.

- ¿A qué se debe el crecimiento del rendimiento del equipo desde el clásico a este triunfo con Vélez?

- El grupo siempre entregó el máximo y tiró para adelante. Sabíamos que teníamos equipo para estar mucho mejor, que hay calidad para jugar. El triunfo en River nos dio mucha seguridad, creo que ahí está la clave. A Vélez le ganamos bien porque supimos defendernos y supimos atacarlos. Estuvimos muy bien.

-¿Los liberó el resultado de Godoy Cruz?

- No, más allá de que nos quitamos esa presión el equipo ganamos en confianza después de River pero este fue un partido diferente. Obviamente saber que estás salvado te cambia y te saca un peso importante de encima pero igualmente hicimos un gran partido.

- ¿Ahora lo más lindo, la chance de entrar a los playoff?

- Estamos ahí. Tenemos los mismos puntos que Sarmiento que es el último que entra hoy por hoy. Iremos a Platense a ganar e intentar clasificar.

- ¿La camiseta del primer partido en el Bosque para quien es?

- No se. A alguien de mi familia se la voy a dar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

“Dar lo mejor para Gimnasia”

El Papa busca poner freno a los “curas creativos”

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Últimas noticias de Deportes

El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30

La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff

Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Espectáculos
Locura por Johnny Depp: “La gente me mantiene vivo”
Alberto Sbarra muestra sus apuntes libres para otra historia del arte
Rapidísimo: Franco aprovechó e intentó invitar a Dua Lipa a una carrera
Lo mejor de Cannes se verá en el Cine Gaumont
Tan Biónica vuelve a los escenarios en marzo
Política y Economía
De Vido, condenado: podría volver a la cárcel
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos
En el Congreso, el PJ atento a los gobernadores
Bajó el dólar y el riesgo país quieto en casi 600 pb.
Policiales
Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea
Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco
Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna
La Ciudad
Elegir en privada: opciones de Jardín y Primaria
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Arranca la triple jornada de paro universitario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla