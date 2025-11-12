Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta cuándo y cómo participar
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Comienza en la Cámara baja la discusión del Presupuesto provincial
J. Macri pide incluir en el Presupuesto nacional la deuda por coparticipación
Sindicalismo fragmentado frente al debate de los cambios laborales
Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas
Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Proyectos solidarios recibirán la ayuda de una función teatral
Vecinos advierten por un “enorme” bache en la calle de 20 entre 68 y 69
Queja en La Loma por cloacas colapsadas y falta de respuesta oficial
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hasta ahora el tribunal que juzga la causa por coimas realizaba una sesión por semana y los imputados participaban por zoom
La Cámara Federal de Casación le indicó a los jueves del tribunal que realiza el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados por el caso de los Cuadernos de la Corrupción que hagan las audiencias al menos tres veces por semana, de manera presencial, y no por Zoom, y que no se tomen la feria judicial de verano.
La idea de los jueces es apresurar el debate del caso de corrupción mas importante del país.
El proceso está bajo la órbita del Tribunal Oral Federal N°7 y comprende más de 300 hechos de presunta corrupción, con 87 imputados y la declaración prevista de 400 testigos. Se trata del juicio penal más extenso en curso y las audiencias se realizan una vez por semana, en formato mixto presencial y virtual, lo que según fuentes judiciales podría extender el debate durante un largo período.
En la Corte Suprema de Justicia se sigue con atención el desarrollo del caso y se analizan las posibles consecuencias que una duración excesiva podría acarrear sobre los principios de celeridad y eficacia procesal. También se examinan las dificultades estructurales que enfrentan los tribunales orales para llevar adelante juicios complejos, con limitaciones de espacio, personal y tecnología.
La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio. En esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una frecuencia semanal “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la duración razonable del proceso. En consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias.
El Consejo de la Magistratura también intervino para intentar acelerar el desarrollo del juicio. El organismo se encuentra trabajando en la habilitación de una nueva sala de audiencias en el edificio de Comodoro Py, con mayor capacidad y soporte técnico para transmisiones remotas. Fuentes del Consejo señalaron que “un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una audiencia semanal” y subrayaron la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para evitar que el juicio se convierta en un problema estructural para el sistema judicial.
LE PUEDE INTERESAR
En el Congreso, el PJ atento a los gobernadores
LE PUEDE INTERESAR
Bajó el dólar y el riesgo país quieto en casi 600 pb.
En el plano de las organizaciones civiles, semanas atrás el abogado y miembro de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, advirtió sobre las consecuencias negativas que pueden generar los procesos excesivamente prolongados. “Si a todos los vamos a tratar por igual, nunca más vamos a tener arrepentidos en Argentina”, afirmó, al recordar un caso emblemáticos como el de IBM–Banco Nación que tardó 10 años en resolverse.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí