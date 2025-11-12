Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |LE ORDENÓ AL TRIBUNAL ORAL QUE HAYA MÁS AUDIENCIAS Y QUE SEAN PRESENCIALES

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

Hasta ahora el tribunal que juzga la causa por coimas realizaba una sesión por semana y los imputados participaban por zoom

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

Imputados en la causa Cuadernos participando de manera remota / NA

12 de Noviembre de 2025 | 02:44
Edición impresa

La Cámara Federal de Casación le indicó a los jueves del tribunal que realiza el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados por el caso de los Cuadernos de la Corrupción que hagan las audiencias al menos tres veces por semana, de manera presencial, y no por Zoom, y que no se tomen la feria judicial de verano.

La idea de los jueces es apresurar el debate del caso de corrupción mas importante del país.

El proceso está bajo la órbita del Tribunal Oral Federal N°7 y comprende más de 300 hechos de presunta corrupción, con 87 imputados y la declaración prevista de 400 testigos. Se trata del juicio penal más extenso en curso y las audiencias se realizan una vez por semana, en formato mixto presencial y virtual, lo que según fuentes judiciales podría extender el debate durante un largo período.

En la Corte Suprema de Justicia se sigue con atención el desarrollo del caso y se analizan las posibles consecuencias que una duración excesiva podría acarrear sobre los principios de celeridad y eficacia procesal. También se examinan las dificultades estructurales que enfrentan los tribunales orales para llevar adelante juicios complejos, con limitaciones de espacio, personal y tecnología.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio. En esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una frecuencia semanal “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la duración razonable del proceso. En consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias.

QUIEREN HABILITAR UNA NUEVA SALA

El Consejo de la Magistratura también intervino para intentar acelerar el desarrollo del juicio. El organismo se encuentra trabajando en la habilitación de una nueva sala de audiencias en el edificio de Comodoro Py, con mayor capacidad y soporte técnico para transmisiones remotas. Fuentes del Consejo señalaron que “un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una audiencia semanal” y subrayaron la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para evitar que el juicio se convierta en un problema estructural para el sistema judicial.

En el plano de las organizaciones civiles, semanas atrás el abogado y miembro de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, advirtió sobre las consecuencias negativas que pueden generar los procesos excesivamente prolongados. "Si a todos los vamos a tratar por igual, nunca más vamos a tener arrepentidos en Argentina", afirmó, al recordar un caso emblemáticos como el de IBM–Banco Nación que tardó 10 años en resolverse.

 

