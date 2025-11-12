Tensión en pleno centro de La Plata: mujer con discapacidad denunció a repartidores de Rappi por agresiones

Una mujer con discapacidad motriz denunció un "brutal ataque" por parte de repartidores de la aplicación Rappi luego de estacionar su auto en un sector reservado para personas con discapacidad, en la esquina de 12 y 56, en pleno centro de La Plata.

El marido de la mujer, identificado como Aldo, relató a EL DÍA que "fuimos a un evento cerca de 12 y 56 y estacionamos a pocos metros de esa esquina, en un espacio destinado a personas con discapacidad. Mi mujer tiene una discapacidad de locomoción del lado izquierdo, por lo tanto, cada vez que vamos a algún lugar, buscamos un estacionamiento para personas con esta condición".

El hombre contó que, tras aparcar el vehículo, se les acercó un grupo de repartidores de Rappi y todos se opusieron a la presencia del rodado a gritos e insultos. Según los denunciantes, se inició una discusión que fue subiendo de tono hasta que los motociclistas increparon y agredieron físicamente a la mujer.

Tras ello, se hizo presente en el lugar personal policial e inspectores de Control Urbano, lo que permitió que la esquina recobrara la tranquilidad.

Sin embargo, la mujer afirmó que luego de lo sucedido fue trasladada en patrullero a la Comisaría Primera, donde fue notificada por "lesiones recíprocas".

La señora manifestó su enojo por la imputación de cargos e indicó que no es la primera vez que sufre agresiones de repartidores en La Plata por estacionar en un lugar para personas con discapacidad.

