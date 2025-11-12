Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad

Tensión en pleno centro de La Plata: mujer con discapacidad denunció a repartidores de Rappi por agresiones

Tensión en pleno centro de La Plata: mujer con discapacidad denunció a repartidores de Rappi por agresiones
12 de Noviembre de 2025 | 12:55

Escuchar esta nota

Una mujer con discapacidad motriz denunció un "brutal ataque" por parte de repartidores de la aplicación Rappi luego de estacionar su auto en un sector reservado para personas con discapacidad, en la esquina de 12 y 56, en pleno centro de La Plata.

El marido de la mujer, identificado como Aldo, relató a EL DÍA que "fuimos a un evento cerca de 12 y 56 y estacionamos a pocos metros de esa esquina, en un espacio destinado a personas con discapacidad. Mi mujer tiene una discapacidad de locomoción del lado izquierdo, por lo tanto, cada vez que vamos a algún lugar, buscamos un estacionamiento para personas con esta condición".

El hombre contó que, tras aparcar el vehículo, se les acercó un grupo de repartidores de Rappi y todos se opusieron a la presencia del rodado a gritos e insultos. Según los denunciantes, se inició una discusión que fue subiendo de tono hasta que los motociclistas increparon y agredieron físicamente a la mujer.

Tras ello, se hizo presente en el lugar personal policial e inspectores de Control Urbano, lo que permitió que la esquina recobrara la tranquilidad.

Sin embargo, la mujer afirmó que luego de lo sucedido fue trasladada en patrullero a la Comisaría Primera, donde fue notificada por "lesiones recíprocas".

La señora manifestó su enojo por la imputación de cargos e indicó que no es la primera vez que sufre agresiones de repartidores en La Plata por estacionar en un lugar para personas con discapacidad.
 

LE PUEDE INTERESAR

Johnny Depp en La Plata, minuto a minuto: seguí en vivo la visita del "Pirata" más famoso

LE PUEDE INTERESAR

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto

Dardos venenosos de Verón a la AFA: “El negocio del fútbol en el país así no da para más”

Leo Suárez pasó sin pena ni gloria por Estudiantes: hace las valijas y se vuelve a México

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

No es liberal ni estatista, es simplemente suicida

¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Últimas noticias de La Ciudad

Johnny Depp en La Plata, minuto a minuto: seguí en vivo la visita del "Pirata" más famoso

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto

Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata

Una calle clave e histórica de Gorina, ¡detonada!: reclaman soluciones

Espectáculos
Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata
Una verdadera aventura: la foto de Evangelina Anderson con Johnny Depp
Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo
Tenso momento de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: se atragantó con el plato de Luis Ventura
Las preferencias Johnny Deep, el Visitente Ilustre de La Plata   
Policiales
VIDEO.- Gianinna Maradona en La Plata: se quebró al declarar en el jury contra Makintach y dijo que "fue todo horrible"
Chofer de DiDi Moto vivió un infierno en La Plata: lo llamaron por un viaje pero lo encañonaron, lo golpearon y le robaron
Acusan a un chico de 10 años de abusar de dos nenas en su escuela: le quemaron la casa
VIDEO. Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
Deportes
Es hincha de Peñarol: habló el campesino uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Información General
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Decretaron por seis meses nueva emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses
Provisión de pañales a afiliados de PAMI: cómo es la nueva modalidad de distribución
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla