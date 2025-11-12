Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

La Ciudad |EL SISTEMA AÚN NO ESTÁ HABILITADO EN TODAS LAS LÍNEAS

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago

A través del celular, y sin la necesidad de Internet, cada usuario genera un código desde su billetera virtual o app bancaria

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago

El sistema agiliza los pagos y no necesita internet / Roberto Acosta

12 de Noviembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

Desde hace una semana, para viajar en el micro por la Ciudad hay una opción de pago que puede verse como más simple y “moderna”: como al hacer compras, se puede pagar con el método de código QR. El sistema, a pesar de que ya contaba con aval en el AMBA, de a poco va llegando al transporte platense para simplificar los viajes con una alternativa a la tarjeta SUBE.

La transformación tecnológica que desde hace tiempo atraviesa al sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires finalmente comenzó a desembarcar en La Plata. Desde la última semana, los usuarios de las líneas urbanas de Unión Platense ya pueden pagar el boleto con código QR o con tarjetas de crédito y débito, tanto físicas como virtuales, una modalidad que, si bien no está disponible en todos los micros, llegó para quedarse.

“Se puede pagar con QR (MODO, Mercado Pago), tarjetas de débito y crédito físicas y en celulares con NFC por medio de las tarjetas cargadas en billeteras virtuales”, se informó desde la empresa.

El nuevo sistema ya está disponible en las líneas 214, 273, Norte y Sur, y se espera que pronto llegue también a la 520, la única que todavía no fue equipada. “Se va a extender en todas las líneas de la empresa y luego a toda la región”, se agregó.

La novedad se enmarca en un proceso más amplio de apertura del sistema SUBE a nuevos medios de pago, impulsado por el Gobierno Nacional a través del decreto 698/2024.

Este programa busca modernizar la red de transporte público y ampliar las opciones para los pasajeros.

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

LE PUEDE INTERESAR

Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos

En el AMBA, la modalidad ya funciona en seis líneas nacionales, entre ellas la 338 (TALP) y la 406, que conectan La Plata con distintos puntos del Conurbano bonaerense.

En términos prácticos, el nuevo mecanismo permite que los pasajeros puedan abonar el boleto sin necesidad de contar con saldo en la SUBE: basta con tener una tarjeta “contactless” -plásticos de crédito o débito que permite realizar pagos al acercarla a una terminal utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication)- o una billetera digital vinculada. El procedimiento es sencillo: al subir al colectivo, el usuario indica su destino y acerca el dispositivo o la tarjeta al validador, debajo de la pantalla del lector. En caso de optar por el pago con QR, se debe generar el código desde la app SUBE, Mercado Pago o la billetera BNA+, y apuntarlo al lector ubicado en la parte inferior de la máquina de cobro.

El valor del boleto es el mismo que con una SUBE registrada, y quienes usen la tarjeta -física o digital- seguirán accediendo a los beneficios locales y los descuentos por combinación establecidos por cada jurisdicción.

“Por ahora no sabemos cuándo se completará la colocación del sistema en todas las unidades, porque no depende de nosotros”, se aclaró desde Unión Platense. No obstante, la fuente consultada destacó que la implementación “avanza sin inconvenientes”.

Mientras tanto, la llegada de esta modalidad marca un nuevo paso en la digitalización y modernización del transporte público regional, una tendencia que ya es cotidiana en otras grandes ciudades y que ahora empieza a tomar forma también en la capital bonaerense.

“No sé muy bien cómo se usa. Tampoco si mi teléfono sirve. Por lo pronto, será una tarjeta menos en la billetera”, analizó José en una parada de Plaza San Martín, sorprendido con la novedad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

El Papa busca poner freno a los “curas creativos”

“Dar lo mejor para Gimnasia”

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Últimas noticias de La Ciudad

Elegir en privada: opciones de Jardín y Primaria

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos

Arranca la triple jornada de paro universitario
Espectáculos
Locura por Johnny Depp: “La gente me mantiene vivo”
Alberto Sbarra muestra sus apuntes libres para otra historia del arte
Rapidísimo: Franco aprovechó e intentó invitar a Dua Lipa a una carrera
Lo mejor de Cannes se verá en el Cine Gaumont
Tan Biónica vuelve a los escenarios en marzo
Deportes
“Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Policiales
Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea
Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco
Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna
Información General
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla