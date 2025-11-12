Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago

Desde hace una semana, para viajar en el micro por la Ciudad hay una opción de pago que puede verse como más simple y “moderna”: como al hacer compras, se puede pagar con el método de código QR. El sistema, a pesar de que ya contaba con aval en el AMBA, de a poco va llegando al transporte platense para simplificar los viajes con una alternativa a la tarjeta SUBE.

La transformación tecnológica que desde hace tiempo atraviesa al sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires finalmente comenzó a desembarcar en La Plata. Desde la última semana, los usuarios de las líneas urbanas de Unión Platense ya pueden pagar el boleto con código QR o con tarjetas de crédito y débito, tanto físicas como virtuales, una modalidad que, si bien no está disponible en todos los micros, llegó para quedarse.

“Se puede pagar con QR (MODO, Mercado Pago), tarjetas de débito y crédito físicas y en celulares con NFC por medio de las tarjetas cargadas en billeteras virtuales”, se informó desde la empresa.

El nuevo sistema ya está disponible en las líneas 214, 273, Norte y Sur, y se espera que pronto llegue también a la 520, la única que todavía no fue equipada. “Se va a extender en todas las líneas de la empresa y luego a toda la región”, se agregó.

La novedad se enmarca en un proceso más amplio de apertura del sistema SUBE a nuevos medios de pago, impulsado por el Gobierno Nacional a través del decreto 698/2024.

Este programa busca modernizar la red de transporte público y ampliar las opciones para los pasajeros.

En el AMBA, la modalidad ya funciona en seis líneas nacionales, entre ellas la 338 (TALP) y la 406, que conectan La Plata con distintos puntos del Conurbano bonaerense.

En términos prácticos, el nuevo mecanismo permite que los pasajeros puedan abonar el boleto sin necesidad de contar con saldo en la SUBE: basta con tener una tarjeta “contactless” -plásticos de crédito o débito que permite realizar pagos al acercarla a una terminal utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication)- o una billetera digital vinculada. El procedimiento es sencillo: al subir al colectivo, el usuario indica su destino y acerca el dispositivo o la tarjeta al validador, debajo de la pantalla del lector. En caso de optar por el pago con QR, se debe generar el código desde la app SUBE, Mercado Pago o la billetera BNA+, y apuntarlo al lector ubicado en la parte inferior de la máquina de cobro.

El valor del boleto es el mismo que con una SUBE registrada, y quienes usen la tarjeta -física o digital- seguirán accediendo a los beneficios locales y los descuentos por combinación establecidos por cada jurisdicción.

“Por ahora no sabemos cuándo se completará la colocación del sistema en todas las unidades, porque no depende de nosotros”, se aclaró desde Unión Platense. No obstante, la fuente consultada destacó que la implementación “avanza sin inconvenientes”.

Mientras tanto, la llegada de esta modalidad marca un nuevo paso en la digitalización y modernización del transporte público regional, una tendencia que ya es cotidiana en otras grandes ciudades y que ahora empieza a tomar forma también en la capital bonaerense.

“No sé muy bien cómo se usa. Tampoco si mi teléfono sirve. Por lo pronto, será una tarjeta menos en la billetera”, analizó José en una parada de Plaza San Martín, sorprendido con la novedad.