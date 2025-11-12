Destrucción total: Carla Conte y José María Listorti desmenuzaron a Mariano Iúdica por sus dichos contra Marcelo Tinelli

Los recientes comentarios de Mariano Iúdica sobre Marcelo Tinelli encendieron la mecha. Así, José María Listorti, quien reemplazó a Tinelli en la conducción de Estamos de Paso, se mostró filoso y con sentido del humor irónico. En este contexto, la oportunidad se presentó para que Carla Conte y Listorti hicieran ácidos comentarios sobre el conductor de Polémica en el Bar.

Concretamente, Carla Conte sorprendió con una pregunta directa a Listorti: "¿Te acordás cuando me fui de Este es el Show?". La respuesta del conductor fue afirmativa, pero la actriz no se quedó allí y redobló la apuesta recordando su salida y el ingreso de Denise Dumas al ciclo, quien continuó la conducción junto a Listorti después de que Conte dejara el programa. Entre risas, la actriz lanzó: "¿Por qué entró Denise Dumas al programa?". Listorti, un poco confundido, contestó: "Porque la propuse yo". Fue entonces cuando Carla arremetió directamente hacia Iúdica: "¿La propusiste vos? Porque Marian dijo que la propuso él", generando carcajadas en todo el estudio.

Allí, todo continuó con el clásico intercambio irónico: "¿Qué Marian?", preguntó Listorti. "Tu amigo, nuestro amigo, el amigo de todes", respondió Conte, seguida de un comentario picante: "Es otra de las cositas que se adjudicó". Ante la insistencia de la actriz, el conductor intentó matizar: "A lo mejor me olvidé y lo hizo él. No te sabría decir". Pero enseguida agregó, en tono irónico: "Si lo dijo Mariano, debe ser verdad". La reacción de Conte no tardó: "Claro, si él no miente. Todas son grandes verdades", cerró, entre bromas, una de las críticas más directas hacia Iúdica durante la conversación.

Por último y cómo si fuera poco, Listorti tiró más comentarios de su compañera y señaló: "No voy a hablar mal de Mariano Iúdica, porque él hablando se entierra solo", provocando nuevas carcajadas, aunque Pachu Peña intervino con seriedad para poner un freno: "No entres en esa". A pesar de la advertencia, el ping pong continuó, y Listorti lanzó con humor: "Si algún día me toca trabajar con él…". Carla, como broche final, sentenció sin vueltas: "Renunciaré", desatando la risa generalizada entre conductores y equipo.