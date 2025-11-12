Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona en La Plata
Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona en La Plata
Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”
Cierra el plazo para suscribirse a EL DIA y ganar premios espectaculares: cómo anotarse al sorteo
Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago
Dardos venenosos de Verón a la AFA: “El negocio del fútbol en el país así no da para más”
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Positivo impacto ante la cantidad de shows masivos en la Ciudad
Destrucción total: Carla Conte y José María Listorti desmenuzaron a Mariano Iúdica por sus dichos contra Marcelo Tinelli
Arrancó la triple jornada de paro universitario: cómo afecta a facultades y colegios de la UNLP
La Plata sin agua este miércoles: qué barrio se queda sin suministro por el recambio de cañerías
Se confirmó la mecánica del asesinato a balazos de un joven en La Plata
VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
"Primavera perfecta" en La Plata: arranca este miércoles una seguidilla de días con sol y temperatura agradable
Una calle clave e histórica de Gorina, ¡detonada!: reclaman soluciones
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 12 de noviembre para aprovechar en La Plata
Sorpresa y desilusión de una vecina de La Plata al comprar una “mistery box”
Qué colegios privados podrán aumentar las cuotas sin autorización
Invasión de ratas en una escuela de La Plata: “Una le saltó encima a una nena hoy”
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea
Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Proyectos solidarios recibirán la ayuda de una función teatral
Provisión de pañales a afiliados de PAMI: cómo es la nueva modalidad de distribución
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los recientes comentarios de Mariano Iúdica sobre Marcelo Tinelli encendieron la mecha. Así, José María Listorti, quien reemplazó a Tinelli en la conducción de Estamos de Paso, se mostró filoso y con sentido del humor irónico. En este contexto, la oportunidad se presentó para que Carla Conte y Listorti hicieran ácidos comentarios sobre el conductor de Polémica en el Bar.
Concretamente, Carla Conte sorprendió con una pregunta directa a Listorti: "¿Te acordás cuando me fui de Este es el Show?". La respuesta del conductor fue afirmativa, pero la actriz no se quedó allí y redobló la apuesta recordando su salida y el ingreso de Denise Dumas al ciclo, quien continuó la conducción junto a Listorti después de que Conte dejara el programa. Entre risas, la actriz lanzó: "¿Por qué entró Denise Dumas al programa?". Listorti, un poco confundido, contestó: "Porque la propuse yo". Fue entonces cuando Carla arremetió directamente hacia Iúdica: "¿La propusiste vos? Porque Marian dijo que la propuso él", generando carcajadas en todo el estudio.
Allí, todo continuó con el clásico intercambio irónico: "¿Qué Marian?", preguntó Listorti. "Tu amigo, nuestro amigo, el amigo de todes", respondió Conte, seguida de un comentario picante: "Es otra de las cositas que se adjudicó". Ante la insistencia de la actriz, el conductor intentó matizar: "A lo mejor me olvidé y lo hizo él. No te sabría decir". Pero enseguida agregó, en tono irónico: "Si lo dijo Mariano, debe ser verdad". La reacción de Conte no tardó: "Claro, si él no miente. Todas son grandes verdades", cerró, entre bromas, una de las críticas más directas hacia Iúdica durante la conversación.
Por último y cómo si fuera poco, Listorti tiró más comentarios de su compañera y señaló: "No voy a hablar mal de Mariano Iúdica, porque él hablando se entierra solo", provocando nuevas carcajadas, aunque Pachu Peña intervino con seriedad para poner un freno: "No entres en esa". A pesar de la advertencia, el ping pong continuó, y Listorti lanzó con humor: "Si algún día me toca trabajar con él…". Carla, como broche final, sentenció sin vueltas: "Renunciaré", desatando la risa generalizada entre conductores y equipo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí