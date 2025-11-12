Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo

La periodista Viviana Canosa confesó con emoción su relación con el recordado conductor Juan Castro. Reveló intimidades, cómo fue su última charla y el proyecto televisivo que nunca llegó.

Así, Viviana Canosa volvió a sorprender a todos con una información inesperada sobre su vida personal vinculada con la profesional.

En su programa de streaming por Carnaval, la conductora habló de su vínculo con el recordado periodista Juan Castro, quien falleció en 2004, y reconoció que entre ambos hubo algo más que una amistad.

“Yo fui medio novia, novia entre comillas, de Juan Castro”, dijo Canosa al aire. Asimismo, aclaró el contexto de esa relación: “Digo ‘entre comillas’ porque no éramos novios, nunca tuvimos sexo. Él era gay, lo reveló, pero cuando estudiábamos estudiando locución”.

Canosa y Castro fueron compañeros en la carrera de locución donde, según recuerda, construyeron una conexión muy especial. “Cursamos cuatro años juntos, éramos mejores amigos. De hecho, cuando Juan estaba internado en el Hospital Fernández, ya a punto de morirse, su pareja en ese momento me deja entrar, y todos se sorprendieron porque no era parte del entorno más conocido de Juan”, relató emocionada.

Finalmente, la mencionada conductora también recordó el proyecto televisivo que Juan Castro le había propuesto y que, lamentablemente, no llegó a concretarse. “Yo iba a laburar con Juan. Un mes antes de que él muriera, fui a su casa, la que compartía con Luis Pavesio, su pareja. Juan era director creativo y me propuso hacer un programa en Canal 13, de 19 a 20, que estuviera antes de Telenoche”, cerró Canosa.