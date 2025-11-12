Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Deportes |LA “FINAL” ANTE ARGENTINOS SERÁ EL DOMINGO A LAS 20:15. LOBO MEDINA SERÁ EL JUEZ

Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar

En caso de ganar ante un rival directo, avanzará a los playoffs del Clausura. Si no logra sacar los tres puntos, tendrá que esperar otros resultados ya que podría quedar afuera

Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar

El Pincha se prepara para un duelo trascendental / Prensa EDLP

12 de Noviembre de 2025 | 03:15
Edición impresa

Estudiantes palpita un partido clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. El domingo, desde las 20:15, recibirá a Argentinos en un partido bisagra para meterse en los playoffs. Además se confirmó el árbitro del encuentro: será el polémico Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Germán Delfino. Si logra el triunfo, avanzará de inmediato, mientras que en caso contrario, deberá esperar otros resultados para conocer su futuro.

Sin dudas, los últimos resultados complicaron al Pincha, pese a que fechas atrás estaba puntero de la Zona A. Las derrotas ante Boca y Tigre lo dejaron en una situación límite, donde avanzar a los octavos de final se convirtió en una obligación.

En primer lugar, la caída ante Tigre dejó sin chances de meterse en la Copa Sudamericana al equipo de Domínguez, por lo que la única manera de jugar un certamen internacional es ganar el Clausura. En caso de lograrlo, se metería en la Copa Libertadores.

 

El Pincha está octavo en la Zona A y lo persiguen Banfield, Belgrano, Defensa y Huracán

 

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo

“El negocio del fútbol en el país así no da para más”

Pero para mantener ese sueño, tiene que dar el primer paso de meterse en los playoffs: actualmente el Pincha está octavo, pero juega ante un rival como Argentinos que está un lugar arriba y por diferencia de gol.

Si Estudiantes logra adueñarse de la victoria como local, avanzará sin depender de nadie. Sin embargo, no tendría asegurada la localía para los octavos de final, ya que podría terminar debajo de los primeros cuatro puestos de la Zona A.

En caso de empatar o perder, correría peligro: si bien el Pincha tiene 21 puntos, debajo hay varios equipos con posibilidades de pasarlo. Uno de ellos es Banfield, que tiene 20 puntos y que visitará a Central Córdoba, el tercero de la zona con 23 unidades.

Después están Belgrano (recibirá a Unión), Defensa y Justicia (recibirá a Independiente Rivadavia) y Huracán (visitará a Barracas Central) con 19 puntos. Para colmo, estos tres equipos jugarán el lunes, con el resultado puesto de Estudiantes.

Por lo pronto, la obligación del Pincha es sacar un buen resultado ante el conjunto de La Paternal, que llega golpeado por perder la Copa Argentina, pero que logró ganar un encuentro clave ante Belgrano el pasado lunes para acomodarse en el campeonato.

UN RIVAL QUE LO COMPLICÓ

Argentinos se convirtió en un rival complicado en el último tiempo para Estudiantes, donde apenas el Pincha pudo sacar dos victorias de los últimos doce encuentros que disputaron.

La última vez que el Pincha logró ganarle al Bicho fue el 28 de julio de 2023 por la Liga Profesional, donde obtuvo un 3-2 en La Paternal. Después, el último antecedente con final feliz para Estudiantes como local fue el 5 de noviembre de 2017 por la Liga Profesional, donde ganó 1-0.

En los restantes enfrentamientos, Argentinos obtuvo seis triunfos y cuatro empates. En esos partidos, se destacó una eliminación del Bicho al Pincha en la Copa de la Liga 2022: fue por los cuartos de final, donde luego de igualar 1-1 en el estadio Jorge Luis Hirschi, el Argentinos dirigido por Gabriel Milito le ganó 4-3 en los penales al conjunto de Ricardo Zielinski.

En lo que respecta al último antecedente, fue goleada de Argentinos: el pasado 2 de mayo, el elenco de La Paternal goleó al León por 4-0 como local por los goles de Tomás Molina (2), Alan Lescano y José Herrera. El duelo fue correspondiente a la decimosexta fecha de ese campeonato, donde el Pincha se adueñó del octavo lugar y jugó los playoffs.

