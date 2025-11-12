Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

MAÑANA RECLAME LA TARJETA GRATIS CON LA EDICIÓN DE PAPEL

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Sigue buscando ganador con un atractivo extraordinario. En juego un premio millonario o la posibilidad del auto 0 km

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
12 de Noviembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

El Súper Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de 10 millones de pesos y esta semana, que arranca mañana con la entrega del nuevo cupón, habrá una novedad para no perderse: si no hay ganadores con 15 aciertos, el pozo se irá con la tarjeta que llegue con 14.

Además, está la chance de ganar 300 mil pesos en caso de completar una línea. Y las cosas no terminan allí para quienes son fieles al juego. Hay un auto cero kilómetro Renault Kwid Zen 1.0 L ó 20 millones de pesos para quienes lleguen con una tarjeta con los aciertos y 5 cupones de los que se publican todos los domingos. Sólo será cuestión de elegir entre ambas propuestas para quienes estén en esa posición favorecida por el azar.

En caso que al mismo tiempo se presenten dos o más ganadores del pozo principal con los cinco cupones, se repartirán el monto de dinero.

Lo mismo con el atractivo del premio por la línea completa. Los ganadores de diferentes ediciones del Súper Cartonazo contaron que usaron el premio para reparaciones de la casa o el coche, compromisos de pareja, sueños, pago de deudas y hasta reuniones con familiares y amigos.

Por caso, en estos días, sólo tomando en cuenta el pozo de diez millones, se puede dar una buena respuesta a una casa de familia. Según cotizaciones del mercado consultadas en las últimas horas, es posible adquirir un conjunto completo y funcional de electrodomésticos, priorizando marcas que ofrecen buena relación precio-calidad y eficiencia.

Los bienes esenciales o “Línea Blanca” (heladera con freezer, lavarropas automático, cocina multigas y termotanque o calefón) se estiman en un costo total de entre $1.500.000 y $2.000.000, eligiendo modelos básicos de 250-300 litros, 6-8 kg de carga, y eficiencia energética aceptable (A o A+), de marcas como Philco, Drean, Gafa o Señorial.

El saldo (más de $8.000.000) permite ampliar el equipamiento, añadiendo calidad, tecnología y confort.

Con este excedente, se puede añadir fácilmente un Smart TV de 43 a 50 pulgadas (Noblex, Hitachi), un Aire Acondicionado Split Frío/Calor de 3.500 frigorías, un microondas y varios artículos de cocina menores (pava, licuadora, tostadora) por un costo adicional estimado en no más de $1.800.000. En resumen, los 10 millones de pesos son más que suficientes para equipar la casa con electrodomésticos nuevos y funcionales para una familia.

Una vez resueltas las compras para la casa, el saldo del orden de los 6 millones permite pensar en soluciones de movilidad. Por ejemplo, a través de la adquisición de una moto, ideal para el transporte diario en La Plata, con foco en el bajo consumo y mantenimiento. Ejemplos de modelos de 110 centímetros cúbicos, como la Gilera Smash, Corven Energy o la de mayor valor de reventa, Honda Wave 110 S, oscilan entre $1.250.000 y $3.500.000.

 

Los ganadores usaron el premio para pagar deudas, arreglos de la casa o el coche y viajes

 

Hasta se podría comprar con comodidad una moto de mayor cilindrada y robustez, como una Street 150 cc (Zanella RX 150 o Motomel S2 150), cuyos precios rondan los $2.400.000 a $3.000.000. Incluso el modelo On-Off más caro del segmento popular, la Honda XR 150 L, que cuesta hasta $5.700.000.

Para llegar a todo eso hay que acceder al cupón que llega mañana junto al diario y seguir día a día, desde el viernes, los números que se publican con la edición impresa y en la web. El objetivo mayor es que coincidan los 15 de la tarjeta con los que se van publicando. Y esta semana habrá más chance, con el “sale o sale” de los 14.

