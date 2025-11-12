Johnny Depp fue declarado “Visitante ilustre” de La Plata: el saludo a sus fans y la masterclass en el Coliseo Podestá
Johnny Depp fue declarado “Visitante ilustre” de La Plata: el saludo a sus fans y la masterclass en el Coliseo Podestá
La ley de Presupuesto y el pedido de endeudamiento con estado parlamentario: cuándo se debatirá
En octubre la inflación fue del 2,3%: en los últimos doce meses acumuló un 31,3%
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
VIDEO. “Justicia por Agustín”: cortaron la bajada de la autopista por el joven asesinado a balazos en Tolosa
FOTOS Y VIDEOS | Los fans aguardan por Johnny Depp: fotos, dibujos, "piratas" y carteles en el Palacio Municipal
Cierra el plazo para suscribirse a EL DIA y ganar premios espectaculares: cómo anotarse al sorteo
Un micro de la línea Oeste fue atacado a piedrazos en las afueras de La Plata: una pasajera se salvó de milagro
Macabro hallazgo en Ensenada: encontraron restos óseos en una calle y buscan develar su origen
VIDEO.- Gianinna Maradona en La Plata: se quebró al declarar en el jury contra Makintach y dijo que "fue todo horrible"
Sorpresa en Barrio Aeropuerto por la aparición de una serpiente de más de un metro: qué hacer en estos casos
La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
“El Diablo viste a la moda 2”: se conoció el tráiler de la secuela más esperada
Tensión en pleno centro de La Plata: mujer con discapacidad denunció a repartidores de Rappi por agresiones
Macri juntó a su tropa del PRO y Milei redefine el organigrama tras el recorte de funciones a Santilli
Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo
VIDEO. El “Jack Sparrow” platense llegó en moto para recibir a Johnny Depp
Escándalo en EEUU: demócratas publican correos sobre Jeffrey Epstein y dicen que Trump "habría estado horas con una víctima" sexual
Leo Suárez pasó sin pena ni gloria por Estudiantes: hace las valijas y se vuelve a México
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
Positivo impacto ante la cantidad de shows masivos en la Ciudad
Es hincha de Peñarol: habló el campesino uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Chofer de DiDi Moto vivió un infierno en La Plata: lo llamaron por un viaje pero lo encañonaron, lo golpearon y le robaron
Acusan a un chico de 10 años de abusar de dos nenas en su escuela: le quemaron la casa
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
Destrucción total: Carla Conte y José María Listorti desmenuzaron a Mariano Iúdica por sus dichos contra Marcelo Tinelli
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Decretaron por seis meses nueva emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses
Se conocieron las primeras imágenes oficiales de la secuela de “El Diablo viste a la Moda”, con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, y Stanley Tucci a sus icónicos protagónicos.
20th Century Studios LA difundió el tráiler oficial en todas sus redes sociales, adelantando la fecha de estreno: “¿Una secuela? ¿Para primavera? ¡Increíble! Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan en El diablo viste de Prada 2, en cines, el 1 de mayo de 2026. Ve el tráiler ahora”.
En las imágenes, Meryl Streep vuelve a ponerse en la piel de Miranda Priestly, mientras que Anne Hathaway regresa como una Andy Sachs a la cual los años la beneficiaron. Lejos de ser la joven periodista inexperta que vimos en la primera entrega, podemos ver a una mujer más empoderada que abraza su pasión por la moda.
En pequeños flashes, se puede apreciar desfiles y pequeños destellos de la Met Gala, el mega evento que ocurre en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte.
Con la icónica canción de Madonna de fondo, la eterna editora camina por los pasillos de la revista Runway con sus característicos tacones rojos, para toparse con Andy Sachs, a quien recrimina por la tardanza, diciéndole: "Te tomaste bastante tiempo".
