Leonardo Suárez hace las valijas, se vuelve a México

12 de Noviembre de 2025 | 03:12
Leonardo Suárez llegó de manera sorpresiva a Estudiantes sobre el cierre del último libro de pases. Al mediocampista, surgido en las divisiones inferiores de Boca, provenía de Los Pumas de México.

Estudiantes le hizo un contrato por seis meses (hasta el 31 de diciembre) con una opción de compra. El tema es que Suárez (29 años) prácticamente no formó parte del equipo, ya que jugó apenas de 71 minutos: V. Banfield (53’) y L. River (18’) por el torneo Clausura.

Al no hacer uso de la opción Estudiantes, Leonardo Suárez volverá al equipo azteca, ya que el paso del Aaron Ramsey, el exmediocampista de Arsenal y capitán del seleccionado de Gales, fue un fracaso.

Suárez, que después de su debut con la camiseta albirroja sufrió una sinovitis en la rodilla izquierda, donde antes había sido operado de ligamentos. En definitiva, Leo pasó sin pena, ni gloria.

 

