Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos

La cuenta regresiva ha comenzado para los vecinos de La Plata y la Región. El diario EL DIA ha extendido la invitación a sus nuevos lectores para que se sumen a su comunidad de suscriptores, pero el plazo final para participar en el sorteo de grandes premios de esta semana es inminente: la inscripción cerrará mañana jueves 13 de noviembre, a las 18 horas.
El esperado sorteo, que tendrá lugar este viernes 14 de noviembre a las 13 horas, repartirá premios espectaculares entre los lectores más fieles.
Los afortunados podrán llevarse un moderno teléfono Samsung A36 5G, un Smart TV LG de 32 pulgadas, o un divertido metegol para disfrutar en familia.
Participan automáticamente todos los suscriptores activos de la web y de la edición impresa. Quienes se suscriban antes de la hora límite a cualquiera de los planes digitales y la edición impresa (en este último caso sumándose al club de lectores a través del contacto con el 0221 4120123 y pagando con tarjeta de crédito) serán incluidos en el bolillero.
Además, quienes opten por el Plan Full recibirán una doble chance de ganar.
Más allá de la posibilidad de ganar, la suscripción a EL DIA ofrece beneficios concretos para ahorrar en la economía familiar.
Los suscriptores acceden automáticamente a la membresía del Club EL DIA, que ofrece importantes descuentos en una amplia red de restaurantes y comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica.
Las bases y condiciones se pueden consultar en: https://www.eldia.com/nota/2025-3-5-16-28-0-sorteo-para-suscriptores-servicios.
Quienes elijan el Plan Full ($690 por mes en su promoción inicial), además de los descuentos, también obtienen acceso a la versión PDF del diario.
La suscripción, que comienza desde un plan básico promocional de $530 por mes (por tres meses), se realiza de forma sencilla haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.eldia.com/suscripcion.
Para quienes tienen una suscripción del diario en su edición impresa y cuentan también con el Club EL DIA, el plan digital es gratuito. Para activarlo hay que contactarse a través del 0221-412-0123.
