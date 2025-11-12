Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Policiales

Chofer de DiDi Moto vivió un infierno en La Plata: lo llamaron por un viaje pero lo encañonaron, lo golpearon y le robaron

Chofer de DiDi Moto vivió un infierno en La Plata: lo llamaron por un viaje pero lo encañonaron, lo golpearon y le robaron
12 de Noviembre de 2025 | 10:44

Escuchar esta nota

Un platense de 29 años que se gana la vida haciendo viajes en moto a través de la plataforma DIDI, fue víctima de un brutal robo en plena noche. En principio una mujer lo contactó para hacer uso del servicio, pero una vez llegado al punto de encuentro el chofer fue abordado por una banda de delincuentes que le sustrajeron el rodado, el teléfono celular y le propinaron una golpiza. La treta estuvo a cargo de un clan familiar cuyos integrantes fueron detenidos y se encuentran a disposición de la Justicia.

La secuencia comenzó a las 23 horas cuando el conductor de la app recibió el llamado de una mujer que lo citó en 155 y 528 de Melchor Romero para realizar un viaje. Al llegar al lugar, el motociclista se encontró con un panorama inesperado, puesto que lo abordaron tres sujetos a punta de pistolas.

Las únicas palabras de los delincuentes fueron una serie de amenazas intimidantes. Asimismo le exhibieron un arma de fuego. De esa forma la víctima quedó completamente reducida y sólo trató de responder a las intensiones de los sujetos. En ese contexto debió entregarles la moto y su teléfono celular. Pero además recibió una golpiza. 

El hecho no pasó desapercibido y las alarmas llegaron a la Comisaría Decimocuarta de esa localidad de la zona oeste. Tras tomar conocimiento de lo sucedido los agentes realizaron las averiguaciones correspondientes y fueron tras los maleantes. A la par, se libraron órdenes de registros en domicilios de 528 entre 156 y 157, 156 entre 527 y 528, 529 entre 156 y 157 y en 516 entre 159 y 160. 

Según se informó, la banda que concretó el golpe delictivo son conocidos como "Los Mendieta" y entre ellos había adultos y menores de edad. Durante los procedimientos se incautaron el rodado sustraído y otros elementos comprometedores, entre estos un revolver 22 sin numeración y 6 cartuchos de ese calibre y una pistola de fabricación casera con mecanismo para disparo de cartucho de 9 milímetros.

Se reportó que uno de los implicados tiene 17 años y debido al amparo legal fue regresado a sus padres. Pero otros tres sospechosos fueron derivados a la seccional de la jurisdicción, donde permanecen a la espera de dar cuentas ante la Justicia. El caso es llevado adelante por la UFI Nº11 de La Plata bajo los cargos de "robo agravado cometido en lugar poblado y en banda y por empleo de arma de fuego".

LE PUEDE INTERESAR

Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Acusan a un chico de 10 años de abusar de dos nenas en su escuela: le quemaron la casa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto

Leonardo Suárez hace las valijas, se vuelve a México

Dardos venenosos de Verón a la AFA: “El negocio del fútbol en el país así no da para más”

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

No es liberal ni estatista, es simplemente suicida

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Últimas noticias de Policiales

Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona en La Plata

Acusan a un chico de 10 años de abusar de dos nenas en su escuela: le quemaron la casa

VIDEO. Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
Deportes
¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos
Información General
Decretaron por seis meses nueva emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses
Provisión de pañales a afiliados de PAMI: cómo es la nueva modalidad de distribución
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
La Ciudad
La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata
Una calle clave e histórica de Gorina, ¡detonada!: reclaman soluciones
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 12 de noviembre para aprovechar en La Plata
"Primavera perfecta" en La Plata: arranca este miércoles una seguidilla de días con sol y temperatura agradable
Espectáculos
Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata
Una verdadera aventura: la foto de Evangelina Anderson con Johnny Depp
Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo
Tenso momento de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: se atragantó con el plato de Luis Ventura
Las preferencias Johnny Deep, el Visitente Ilustre de La Plata   

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla