Chofer de DiDi Moto vivió un infierno en La Plata: lo llamaron por un viaje pero lo encañonaron, lo golpearon y le robaron

Un platense de 29 años que se gana la vida haciendo viajes en moto a través de la plataforma DIDI, fue víctima de un brutal robo en plena noche. En principio una mujer lo contactó para hacer uso del servicio, pero una vez llegado al punto de encuentro el chofer fue abordado por una banda de delincuentes que le sustrajeron el rodado, el teléfono celular y le propinaron una golpiza. La treta estuvo a cargo de un clan familiar cuyos integrantes fueron detenidos y se encuentran a disposición de la Justicia.

La secuencia comenzó a las 23 horas cuando el conductor de la app recibió el llamado de una mujer que lo citó en 155 y 528 de Melchor Romero para realizar un viaje. Al llegar al lugar, el motociclista se encontró con un panorama inesperado, puesto que lo abordaron tres sujetos a punta de pistolas.

Las únicas palabras de los delincuentes fueron una serie de amenazas intimidantes. Asimismo le exhibieron un arma de fuego. De esa forma la víctima quedó completamente reducida y sólo trató de responder a las intensiones de los sujetos. En ese contexto debió entregarles la moto y su teléfono celular. Pero además recibió una golpiza.

El hecho no pasó desapercibido y las alarmas llegaron a la Comisaría Decimocuarta de esa localidad de la zona oeste. Tras tomar conocimiento de lo sucedido los agentes realizaron las averiguaciones correspondientes y fueron tras los maleantes. A la par, se libraron órdenes de registros en domicilios de 528 entre 156 y 157, 156 entre 527 y 528, 529 entre 156 y 157 y en 516 entre 159 y 160.

Según se informó, la banda que concretó el golpe delictivo son conocidos como "Los Mendieta" y entre ellos había adultos y menores de edad. Durante los procedimientos se incautaron el rodado sustraído y otros elementos comprometedores, entre estos un revolver 22 sin numeración y 6 cartuchos de ese calibre y una pistola de fabricación casera con mecanismo para disparo de cartucho de 9 milímetros.

Se reportó que uno de los implicados tiene 17 años y debido al amparo legal fue regresado a sus padres. Pero otros tres sospechosos fueron derivados a la seccional de la jurisdicción, donde permanecen a la espera de dar cuentas ante la Justicia. El caso es llevado adelante por la UFI Nº11 de La Plata bajo los cargos de "robo agravado cometido en lugar poblado y en banda y por empleo de arma de fuego".