Este miércoles 12 de noviembre un barrio de La Plata se quedará sin agua. Según informó Absa, se realizarán trabajos que forman parte de la obra de recambio de cañerías que la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) lleva adelante en 476 y 13 C, de City Bell.

"Producto de estas tareas, podría verse afectado con baja presión y/o posible falta de agua la zona delimitada por las calles 476 hasta 471; y desde Camino Centenario hasta calle 15 A", informó la empresa prestataria.

En ese sentido solicitó a los usuarios "realizar las reservas de agua a su alcance, y limitar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales".