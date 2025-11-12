VIDEO. El “Jack Sparrow” platense llegó en moto para recibir a Johnny Depp

El espíritu de Piratas del Caribe desembarcó en La Plata. En la antesala de la esperada llegada de Johnny Depp, un hombre caracterizado como Jack Sparrow fue visto recorriendo la ciudad en motocicleta, despertando la curiosidad y los aplausos de los vecinos en la zona del cruce de las avenidas 520 y 25.

El curioso personaje —con el clásico sombrero, las trenzas, el chaleco y hasta la inconfundible actitud del capitán pirata— ingresó a la capital bonaerense para sumarse a los fanáticos que planean recibir al reconocido actor y músico, quien se presentará en las próximas horas en la región.

El video del “Jack en moto” rápidamente comenzó a circular por redes sociales, donde los usuarios destacaron su parecido con el personaje interpretado por Depp y celebraron la original iniciativa. “¡La Plata ya tiene a su propio Jack Sparrow!”, comentaron varios platenses entre risas.

La presencia del doble local se convirtió en el anticipo perfecto del furor que genera la llegada de Depp, ícono del cine y del rock, que promete revolucionar la ciudad con su visita.