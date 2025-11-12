Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO. El “Jack Sparrow” platense llegó en moto para recibir a Johnny Depp

Un doble del famoso pirata recorrió las calles de La Plata a toda velocidad para homenajear al actor, que visitará la ciudad. Vecinos y fanáticos se sorprendieron con su llegada.

VIDEO. El “Jack Sparrow” platense llegó en moto para recibir a Johnny Depp
12 de Noviembre de 2025 | 13:44

Escuchar esta nota

El espíritu de Piratas del Caribe desembarcó en La Plata. En la antesala de la esperada llegada de Johnny Depp, un hombre caracterizado como Jack Sparrow fue visto recorriendo la ciudad en motocicleta, despertando la curiosidad y los aplausos de los vecinos en la zona del cruce de las avenidas 520 y 25. 

El curioso personaje —con el clásico sombrero, las trenzas, el chaleco y hasta la inconfundible actitud del capitán pirata— ingresó a la capital bonaerense para sumarse a los fanáticos que planean recibir al reconocido actor y músico, quien se presentará en las próximas horas en la región.

El video del “Jack en moto” rápidamente comenzó a circular por redes sociales, donde los usuarios destacaron su parecido con el personaje interpretado por Depp y celebraron la original iniciativa. “¡La Plata ya tiene a su propio Jack Sparrow!”, comentaron varios platenses entre risas.

La presencia del doble local se convirtió en el anticipo perfecto del furor que genera la llegada de Depp, ícono del cine y del rock, que promete revolucionar la ciudad con su visita.

