Un micro de la línea Oeste fue atacado a piedrazos en las afueras de La Plata: una pasajera se salvó de milagro

Un micro de la línea Oeste fue víctima de un brutal ataque en manos de un grupo de adolescentes que arrojaron piedras y rompieron las ventanillas al paso del vehículo por el barrio. El episodio ocurrió en la noche de ayer, cuando la unidad circulaba por la avenida 208 y 526.

Según testigos, un grupo de adolescentes que se encontraba sobre la vereda comenzó a lanzar proyectiles al colectivo del ramal 14 cuando detenía su marcha. Uno de los impactos alcanzó una ventanilla lateral, que estalló y de milagro no hirió a una pasajera que permanecía sentada en uno de los asientos.

sta serie de episodios violentos, se convirtieron en una verdadera pesadilla para los conductores que transitan por La Plata. Por una necesidad de causar daño, con fines delictivos o, como simple diversión, los “tira piedras” atacan en diferentes puntos de la Ciudad y forman parte de una realidad urbana cada vez más violenta.