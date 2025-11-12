Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Macri reúne a la tropa del PRO y Milei redefine el organigrama tras el recorte de funciones a Santilli

Política y Economía

Macri reúne a la tropa del PRO y Milei redefine el organigrama tras el recorte de funciones a Santilli

Macri reúne a la tropa del PRO y Milei redefine el organigrama tras el recorte de funciones a Santilli
12 de Noviembre de 2025 | 10:01

Escuchar esta nota

Es un miércoles de reuniones y negociaciones en el mundo político argentino. Mientras que por un lado Mauricio Macri junta a la tropa del PRO para definir su estrategia en torno a la relación con Javier Milei, a las posturas que tendrán el Congreso y con miras al 2027, por el otro el Presidente realiza varios encuentros con el objetivo de redefinir el organigrama estatal tras el recorte de funciones a Diego Santilli, el flamante ministro del Interior.

Como se dijo, Macri se reúne hoy con la cúpula del PRO. El cónclave tiene como objetivo de discutir su vínculo con La Libertad Avanza (LLA), con quien selló una alianza electoral en las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. 

La misma se lleva a cabo desde las 10  en la sede porteña del espacio amarillo que fundó el ex mandatario a principios de este siglo y que lo catapultó a la Presidencia de la Nación en 2015, tras haber sido jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Macri le dio su apoyo a Milei no solo para ganar las elecciones en 2023, sino también en el peor momento del libertario, días antes de los comicios legislativos del mes pasado. El acercamiento entre ambos fue luego de meses de un vínculo frío y distante, senda que, aparentemente, se habría retomado. 

Al ex jefe de Estado no le gustó la salida de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete y que quejó de la decisión de Milei de ubicar en ese lugar a Manuel Adorni. No obstante, tras el anuncio de Diego Santilli como ministro del Interior, Macri emitió un nuevo mensaje celebratorio, al tratarse de un dirigente del PRO. 

Varias reuniones de Milei

Por su parte, el presidente Milei encabeza hoy una serie de reuniones en plena definición del organigrama del Estado tras los cambios instrumentados y anunciados en el Boletín Oficial. El mandatario convoca a su mesa política, conformada por los funcionarios más cercanos, para luego, a las 10.30, ampliar el intercambio al resto de los integrantes del Gabinete.

Salto: investigan el robo de seis toneladas de soja en un campo sobre la Ruta 32

San Pedro: avanza la repavimentación de la Ruta 191 entre Arrecifes y Santa Lucía

Desde las 9.30 se dan cita el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, que hará su debut en esta instancia; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. 

La nueva reunión se da en el marco del debate interno por la redefinición de la estructura oficializada en el Boletín Oficial que generó polémica y obligó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, a conversar para repasar y reordenar cada área. 

Lo cierto es que el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que funcionaba bajo la órbita de la cartera de Interior al Ministerio de Seguridad, en un vaciamiento de la cartera del exlegislador del PRO, obligó al Poder Ejecutivo a retrotraer la decisión. 

El abanico argumental de Casa Rosada sobre el suceso fue variado. Por un lado estaba quienes atribuían el cambio ministerial a “un error” de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que apremiada por la urgencia de sacar el decreto incluyó la modificación en la letra, mientras otros hablaban de una decisión deliberada de quitarle poder a la cartera. 

Desde el PRO responsabilizaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de querer acaparar poder. “Tiene el sello de Patricia. Si es por ella te vacía el ministerio”, expresó a la agencia Noticias Argentinas un dirigente amarillo.

Incluso, el titular de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, se expidió públicamente sobre el tema y reclamó el retorno del registro a Interior. “Hay algunas cosas que me generan dudas. Por ejemplo, el Renaper, y lo digo con total honestidad. Ese organismo ha sido y es parte del uso civil, pero es una discusión que está desde hace tiempo. En la dictadura lo manejó Seguridad con la Policía Federal, pero después volvió a su lugar original porque siempre se dijo que es un tema de uso civil, debido a que hay datos muy sensibles para proteger”, sostuvo durante la jura de Santilli que tuvo lugar el pasado martes. 

La mañana de este miércoles soleado, el mandatario escuchará de sus principales laderos el nuevo esquema definido por Adorni y Santilli, aunque este último dejó en claro que los cargos “no son una prioridad”. “No me preocupan los cargos, nuestra tarea es resolver y avanzar con las reformas estructurales, para eso tendremos una reunión con Manuel y ahí definiremos”, planteó ante la prensa acreditada desde el Salón Blanco de Casa Rosada.

La administración libertaria se reunirá en paralelo a la convocatoria del titular del PRO, el expresidente Mauricio Macri con los principales dirigentes de la fuerza que fundó en el inicio del debate interna para ver el rol que adoptará el partido de cara a las elecciones presidencial de 2027. 

Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

