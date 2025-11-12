Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad

Johnny Depp en La Plata, minuto a minuto: seguí en vivo la visita del "Pirata" más famoso

12 de Noviembre de 2025 | 12:09

Escuchar esta nota

En La Plata crece la expectativa por la visita de Johnny Depp, que se llevará a cabo este miércoles. Y vas a poder seguir el minuto a minuto del paso del afamado actor de "Piratas del caribe" por nuestra ciudad a través de eldia.com, con una transmisión en directo desde el Palacio Municipal.

Depp será recibido por el intendente Julio Alak y distinguido en el Salón Dorado. La ceremonia, que arrancaría a las 17, podrá seguirse en vivo antes de su masterclass en el Coliseo Podestá. 

Durante el encuentro, la estrella de Hollywood será declarada “Visitante Ilustre” y recibirá la “llave de la ciudad”. La transmisión podrá verse en directo a través de eldia.com. Además se informó que los vecinos que se acerquen al Palacio Municipal podrán saludar al actor.

Cabe destacar que esta mañana, en los jardines del municipio de 11 entre 51 y 53, se pudo ver a fanáticos disfrazados del pirata Jack Sparrow, su mítico personaje. Incluso se sacar fotos con varios platenses que transitaban por la zona.

Depp y la masterclass en el Coliseo

Es preciso aclarar que la visita forma parte de una jornada especial en la que Depp brindará, además, una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al actor Riccardo Scamarcio.

El evento en el Coliseo incluirá una alfombra roja y una entrevista pública que combinará conversación y proyección cinematográfica, de la que participarán medios, autoridades e invitados especiales.

Finalmente, se realizará una pre avant-premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse, película dirigida por Depp que narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. La proyección será moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos.

Multimedia

El Johnny Depp platense, en los jardines de la Muni. Foto: Nicolás Braicovich

El Johnny Depp platense, en los jardines de la Muni. Foto: Nicolás Braicovich

El Johnny Depp platense, en los jardines de la Muni. Foto: Nicolás Braicovich

