Empanadas, mojitos y más: cuáles fueron las exigencias en el camarín de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata

Johnny Depp ya está en Argentina y este miércoles tendrá una jornada especial en La Plata. El reconocido actor y músico estadounidense visitará el Palacio Municipal cerca de las 17 horas, en la antesala de la avant premiere de su nueva película, que se proyectará en el Teatro Coliseo Podestá.
Desde el mediodía, la ciudad tendrá un importante operativo de seguridad dispuesto por las autoridades municipales ante la expectativa que genera la presencia del artista. Será declarado “visitante ilustre” y recibirá la “llave de la ciudad”
Depp arribó al país hace dos días y ayer por la tarde participó de una entrevista televisiva en Telefé, donde fue recibido con una atención minuciosa: en su camarín lo esperaban platos con brócoli, coliflor, tomates cherry, zanahorias y apio en bastones, acompañados por distintas salsas. Además, se preparó su trago predilecto: mojitos, aunque también pidió una botella de vodka Grey Goose, según contaron desde la producción.
El actor, que se aloja en el Hotel Faena, pasó buena parte del martes en la casa de Verónica Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez, donde compartió una cena íntima. El menú tuvo empanadas de carne -que le encantaron, se comió cuatro-, fideos a la carbonara y de postre un durazno tibio con helado de crema y crocante, acompañado por vino.
Con un perfil relajado pero exigente en los detalles, Johnny Depp se mostró de buen humor durante sus horas en Buenos Aires. Hoy, el foco estará puesto en su visita oficial a La Plata, donde se espera una gran convocatoria de fanáticos que buscarán una foto o un saludo del Pirata del Caribe.
