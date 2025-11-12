Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad

Los fans de La Plata aguardan por Johnny Depp: fotos, dibujos, "piratas" y carteles en el Palacio Municipal

12 de Noviembre de 2025 | 16:36

Escuchar esta nota

La visita del reconocido actor de Hollywood, Johnny Depp, a la ciudad de La Plata generó una gran sensación en cientos de platenses que se congregaron en los alrededores del Palacio Municipal a la espera de su llegada.

Tras su arribo a la Ciudad, será recibido por el intendente Julio Alak en el Salón Dorado. Durante el encuentro, la estrella de Hollywood será declarada “visitante ilustre” y recibirá la “llave de la ciudad”. La transmisión podrá verse en directo a través del siguiente link

Bajo un sol radiante, un importante número de adultos, jóvenes y niños no quisieron perderse su visita a La Plata y se concentraron en los principales accesos de la Municipalidad.   

LEA TAMBIÉN

VIDEO. El “Jack Sparrow” platense llegó en moto para recibir a Johnny Depp

La visita forma parte de una jornada especial en la que Depp brindará, además, una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al actor Riccardo Scamarcio.

El evento en el Coliseo incluirá una alfombra roja y una entrevista pública que combinará conversación y proyección cinematográfica, de la que participarán medios, autoridades e invitados especiales.

Finalmente, se realizará una pre avant-premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse, película dirigida por Depp que narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. La proyección será moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos.

La fan artista

Albertina es una de las que desde temprano se concentraron en las afueras del Palacio Municipal a la espera de Johnny Depp. La joven de tan solo 15 años es fanática del actor y “de todo el mundo de Tim Burton”.

Albertina se acercó a los jardines de la Municipalidad con la intención de conocer al actor y director y mostrarle el impresionante dibujo pintado al óleo que realizó ella misma.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto

Dardos venenosos de Verón a la AFA: “El negocio del fútbol en el país así no da para más”

Leo Suárez pasó sin pena ni gloria por Estudiantes: hace las valijas y se vuelve a México

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

VIDEO.- Johnny Depp en La Plata: el “Pirata” más famoso saludará desde el balcón del Salón Dorado Municipal

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

No es liberal ni estatista, es simplemente suicida
Últimas noticias de La Ciudad

Tensión en pleno centro de La Plata: mujer con discapacidad denunció a repartidores de Rappi por agresiones

Sorpresa en Barrio Aeropuerto por la aparición de una serpiente de más de un metro: qué hacer en estos casos

VIDEO.- Johnny Depp en La Plata: el “Pirata” más famoso saludará desde el balcón del Salón Dorado Municipal

La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los nodocente
Policiales
Macabro hallazgo en Ensenada: encontraron restos óseos en una calle y buscan develar su origen
VIDEO.- Gianinna Maradona en La Plata: se quebró al declarar en el jury contra Makintach y dijo que "fue todo horrible"
Un micro de la línea Oeste fue atacado a piedrazos en las afueras de La Plata: una pasajera se salvó de milagro
Chofer de DiDi Moto vivió un infierno en La Plata: lo llamaron por un viaje pero lo encañonaron, lo golpearon y le robaron
Acusan a un chico de 10 años de abusar de dos nenas en su escuela: le quemaron la casa
Deportes
Es hincha de Peñarol: habló el campesino uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Espectáculos
Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata
Una verdadera aventura: la foto de Evangelina Anderson con Johnny Depp
Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo
Tenso momento de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: se atragantó con el plato de Luis Ventura
Las preferencias Johnny Deep, el Visitente Ilustre de La Plata   
Información General
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los nodocente
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Decretaron por seis meses nueva emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses
Provisión de pañales a afiliados de PAMI: cómo es la nueva modalidad de distribución

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla