Los fans de La Plata aguardan por Johnny Depp: fotos, dibujos, "piratas" y carteles en el Palacio Municipal

La visita del reconocido actor de Hollywood, Johnny Depp, a la ciudad de La Plata generó una gran sensación en cientos de platenses que se congregaron en los alrededores del Palacio Municipal a la espera de su llegada.

Tras su arribo a la Ciudad, será recibido por el intendente Julio Alak en el Salón Dorado. Durante el encuentro, la estrella de Hollywood será declarada “visitante ilustre” y recibirá la “llave de la ciudad”. La transmisión podrá verse en directo a través del siguiente link .

Bajo un sol radiante, un importante número de adultos, jóvenes y niños no quisieron perderse su visita a La Plata y se concentraron en los principales accesos de la Municipalidad.

La visita forma parte de una jornada especial en la que Depp brindará, además, una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al actor Riccardo Scamarcio.

El evento en el Coliseo incluirá una alfombra roja y una entrevista pública que combinará conversación y proyección cinematográfica, de la que participarán medios, autoridades e invitados especiales.

Finalmente, se realizará una pre avant-premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse, película dirigida por Depp que narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. La proyección será moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos.

La fan artista

Albertina es una de las que desde temprano se concentraron en las afueras del Palacio Municipal a la espera de Johnny Depp. La joven de tan solo 15 años es fanática del actor y “de todo el mundo de Tim Burton”.

Albertina se acercó a los jardines de la Municipalidad con la intención de conocer al actor y director y mostrarle el impresionante dibujo pintado al óleo que realizó ella misma.