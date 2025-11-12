¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo



El telón del Superclásico entre Boca y River apenas se había cerrado, y las resonancias de la victoria Xeneize aún flotaban en el aire, cuando una noticia asombrosa cruzó el Río de la Plata.

A cientos de kilómetros de La Bombonera, en la tranquila campiña uruguaya, apareció un objeto con una carga emotiva incalculable: la camiseta con la que Boca Juniors había rendido tributo a su recientemente fallecido exentrenador, Miguel Ángel Russo.

El escenario original del homenaje fue el sábado 18 de octubre. Boca recibía a Belgrano de Córdoba en lo que fue el primer partido tras el deceso de Russo. El club desplegó una serie de tributos conmovedores, tanto en el césped como en las tribunas, culminando con el simbólico envío de una camiseta al cielo, atada a globos.

El destino final de ese emotivo mensaje se reveló en el departamento de Soriano, Uruguay. "Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente", relató el periodista Pepe Temperan en su cuenta de X.

Las fotografías del hallazgo capturan el momento: los globos, ahora desinflados y yacientes, contrastan con la camiseta azul y oro, que resistió el viaje intacta. En ella se lee el nombre de Miguel Ángel Russo y la inscripción conmovedora: "1958-∞".

La aparición tuvo lugar en el pequeño pueblo de Cañada Nieto, una localidad de apenas 430 habitantes ubicada en el oeste de Uruguay, a unos 170 kilómetros de distancia de Buenos Aires. Un final inesperado y poético para un gesto de amor eterno.

🇺🇾Apareció en URUGUAY la camiseta que lanzó #Boca al cielo por MIGUEL ÁNGEL RUSSO.



📍Cayó en Cañada Nieto, en Soriano, donde viven solo 430 habitantes.



🔎"Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a… pic.twitter.com/EUzxJ9AyZ3 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 12, 2025

La huella de Russo en la victoria Superclásica

La memoria de Miguel Ángel Russo seguía presente incluso en la euforia post-Superclásico. Claudio Úbeda, quien se desempeñó como su ayudante de campo hasta el final, consiguió la victoria más significativa de su carrera frente a River el pasado domingo.

Al ser entrevistado horas después, Úbeda compartió una reflexión que reveló la profunda influencia de su maestro en su estilo de conducción:

"Como me hubiese dicho Miguel en instancias previas a un partido así: ‘tranquilito’. Trato de que sea así no sólo mientras dirijo, sino que es nuestro estilo de vida, lo que no quiere decir que la previa no sea intensa o no haya ansiedad o nerviosismo... Pero tenemos que tratar de transmitirles a los jugadores tranquilidad y en eso nos focalizamos."

El recuerdo de Úbeda subraya cómo la filosofía de Russo, basada en la calma y la mesura, sigue viva y marcando el rumbo en el banquillo Xeneize.

Además, la hinchada de Boca desplegó durante el partido con River una enorme bandera en homenaje al fallecido DT, donde podía leerse "Gracias Miguel". Se observaba además el rostro de Russo con la Copa Libertadores que ganó con el club en 2007.