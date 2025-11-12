Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Es hincha de Peñarol: habló el campesino uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo

12 de Noviembre de 2025 | 11:57

El peón rural uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo, que había sido lanzada con globos en La Bombonera el pasado 18 de octubre, tras el fallecimiento del DT, habló sobre el increíble hallazgo que protagonizó mientras realizaba tareas laborales en un campo de Cañada Nieto, en el departamento de Soriano, Uruguay.

El trabajador, quien se identificó como Agustín Elugui, relató: "Era un día de rutina. Andaba cortando pasto en el tractor en medio del campo. Al pasar, vi unos globos que brillaban, pero no les di mucha importancia. Después volví a pasar, lo iba a pasar por arriba y me dio curiosidad. Vi el escudo de Boca, me bajé, la agarré y me di cuenta de que era esa camiseta".

"Al principio, no me di cuenta de qué camiseta era, porque sinceramente no había visto cuando la largaron con los globos en La Bombonera. Cuando le mandé la foto a mi novia, me dijo: 'Mirá esto', y me mandó el video de cuando lanzan la camiseta. ¡Ahí tomé dimensión de lo que tenía en mi mano! ¡Increíble!", exclamó.

En diálogo con medios argentinos, recordó que "esto fue ayer a las tres de la tarde" y a su vez confesó: "Yo soy hincha de Peñarol; no tengo preferencia por clubes de Argentina".

"No pensé qué voy a hacer con la camiseta. Por ahora está guardada en mi casa y la voy a tener ahí", comentó.

"Me han sugerido ideas y voy a ver qué hacer, porque esto no pasa dos veces en la vida. Un asado con Cavani y Merentiel -ambos uruguayos- podría ser", sostuvo entre risas.

