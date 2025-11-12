Sorpresa en Barrio Aeropuerto por la aparición de una serpiente de más de un metro: qué hacer en estos casos

Vecinos de 19 y 605, Barrio Aeropuerto, se encontraron a una serpiente de más de un metro desplazándose por la calle de tierra frente a sus viviendas este miércoles. El episodio generó alarma, aunque el animal fue capturado sin sufrir o provocar daños.

El herpetólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata, Jorge Williams, explicó que se trata de una culebra totalmente inofensiva, común en esta época del año por el aumento de la temperatura y el inicio del período reproductivo.

Según el especialista, estos ejemplares “no son agresivos” y, en caso de una mordida, “no reviste mayor peligro que un rasguño de gato”. Además, recordó que en La Plata no existen especies venenosas.

Williams subrayó que estos reptiles cumplen un importante rol ecológico, ya que contribuyen al control de poblaciones de ranas, peces y roedores. La recomendación, en caso de encontrarse con una, es mantener la calma, evitar tocarlas y, si es necesario retirarlas, hacerlo con cuidado para luego liberarlas en un área natural.