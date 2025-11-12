La canasta básica tuvo un salto del 3,1% en octubre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Una familia tipo -compuesta por cuatro integrantes- necesitó la suma de $1.213.798,81 para superar el umbral de pobreza en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con respecto a septiembre, tanto la canasta básica alimentaria (CBA) como la total (CBT) subieron 3,1%.
De esta manera, ambas canastas quedaron por encima del dato de inflación del noveno mes del año, que fue del 2,3%. Desde enero hasta octubre, la CBA y la CBT acumulan incrementos del 21,1% y 18,5%, respectivamente.
En comparación con el décimo mes del 2024, se registraron subas del 25,2% para la CBA y 23% para la CBT, según el organismo.
Para un hogar compuesto por tres personas, la CBA ascendió a $$433.330 y $966.325 para la CBT, totalizando $1.399.655.
El número asciende cuando se trata de un hogar tipo: $544.304 para la CBA y $1.213.799 para la CBT, totalizando $1.758.103 en octubre.
Mientras que para un hogar conformado por cinco personas se necesitó $1.849.137: $572.488 de la CBA y $1.276.649 de la CBT.
El informe también presenta una tabla con la evolución mensual de las canastas. En el caso de la CBA, el valor para el adulto equivalente pasó de $170.788 en septiembre a $176.150 en octubre, mientras que la CBT aumentó de $380.858 a $392.815 en el mismo período. En ambos casos, la suba fue del 3,1%.
A lo largo del año, las variaciones mensuales mostraron una tendencia moderada, con incrementos que oscilaron entre el 0,9% y el 5,9% para la CBA, y entre el 0,1% y el 4% para la CBT.
En términos interanuales, el incremento de la canasta alimentaria fue levemente superior al de la canasta total.
El valor de las canastas constituye una referencia central para la medición de la pobreza y la indigencia. Aquellos hogares cuyos ingresos totales son inferiores al costo de la canasta básica total son considerados pobres, mientras que los que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria se clasifican como indigentes.
El informe técnico forma parte de la serie “Condiciones de vida”, publicada mensualmente por el organismo oficial. Su difusión corresponde al calendario de informes previsto por el Indec y toma como referencia el Gran Buenos Aires, aunque los datos se utilizan habitualmente como referencia nacional para evaluar la evolución del poder adquisitivo y las condiciones socioeconómicas de la población.
Finalmente, el documento reitera que “la CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires”, y que la CBT se determina “mediante la aplicación del coeficiente de Engel”, considerando tanto los bienes alimentarios como los no alimentarios incluidos en los patrones de consumo observados.
