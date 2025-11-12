Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Opinión |EDITORIAL

No es liberal ni estatista, es simplemente suicida

12 de Noviembre de 2025 | 00:56
Edición impresa

El Estado argentino fomenta a la industria textil china a través de la exención impositiva que gozan sus ventas a través de envíos postales. De esa manera eluden el pago de impuestos provinciales, nacionales y de las tasas municipales. Es una de las formas por las que el país provee materias primas para que sean industrializadas en otras naciones como ocurre con la lana, por ejemplo, de la que el principal exportador es una compañía italiana que adquirió grandes extensiones de tierra para criar ovejas y envía a su casa central en Europa la producción, sin incorporar mano de obra argentina.

No existen sobre el número de prendas que llegan de ese mencionado país asiático y son adquiridos por los consumidores locales, pero es evidente que han alcanzado cierta magnitud, en desmedro de todos los involucrados en la producción y venta de esos productos en Argentina.

El textil es un sector castigado desde hace años por el contrabando, las falsificaciones y hasta muchas veces víctima de la piratería cuando se las transporta en camiones por las rutas argentinas. Y su destino se conoce en gran parte de los casos: se ofrecen libremente y a la vista de todos en las llamadas ferias populares como la montada en la Salada o, bien en La Plata en las conocidas como ferias paraguayas. Sin mencionar los denominados vendedores ambulantes que, si bien en nuestra ciudad ya no desarrollan sus actividades en las veredas de las calles céntricas, sí lo hacen en muchas otras urbes.

En un mercado reducido por la crisis económica y todos esos factores, sin duda agravan la situación.

Desaparecen miles de puestos de trabajo e imposibilitan que la industria textil se desarrolle en plenitud y por lo tanto, al utilizar además un reducido porcentaje de su capacidad instalada, se elevan sus costos, ya de por sí muy elevados, que motivan aún más la reducción de sus ventas. Esa es la razón por las que lentamente han ido desapareciendo las grandes fábricas textiles y son reemplazadas por pequeños talleres en los cuales los obreros trabajan desamparados sin ninguna protección legal y por lo tanto sin derechos. Y por supuesto que sus propietarios eluden todas las cargas impositivas. Esas circunstancias inducen a quienes intentan cumplir con la ley a que desistan para poder subsistir frente a la competencia de todos los que actúan al margen de la ley.

Se ven obligados a vender en “negro” y no ha habido una explicación del gobierno de las razones por las que evita actuar para perseguir al gran número de delincuentes que desarrollan de esa manera sus actividades, y además posibilita el ingreso al país de artículos producidos en China, que como se ha dicho, en la práctica están exentos de impuestos.

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

¿Principio de revelación? Cómo Milei revirtió su suerte

Esas situaciones que reducen los ingresos del Estado y contribuyen a la quiebra del sistema de previsión social, gozan de la mayor impunidad y engrosan el gran mercado negro de la Argentina, que es uno de los motivos del déficit del Estado.

Si hubiera que dar una definición, puede afirmarse que se trata de una política que no es liberal ni estatista, es simplemente suicida.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

El Papa busca poner freno a los “curas creativos”

“Dar lo mejor para Gimnasia”

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Últimas noticias de Opinión

Saber ganar

El costo de la electricidad en modo electoral

Opinan los lectores

¿Principio de revelación? Cómo Milei revirtió su suerte
Espectáculos
Locura por Johnny Depp: “La gente me mantiene vivo”
Alberto Sbarra muestra sus apuntes libres para otra historia del arte
Rapidísimo: Franco aprovechó e intentó invitar a Dua Lipa a una carrera
Lo mejor de Cannes se verá en el Cine Gaumont
Tan Biónica vuelve a los escenarios en marzo
Información General
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Deportes
“Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Policiales
Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea
Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco
Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla