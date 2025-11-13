La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada

Este sábado 15 de noviembre, la Universidad Nacional de La Plata volverá a ser protagonista de “La Noche en los Museos”.

Será a partir de las 19 y hasta las 24 horas cuando distintas salas de esta casa de estudios abran sus puertas para recibir – en forma gratuita – a toda la comunidad.

Además de los museos de la UNLP, abrirán sus puertas al público otras instituciones de La Plata, Berisso, Ensenada y de toda la provincia de Buenos Aires para recorrer la riqueza del patrimonio cultural en el territorio bonaerense.

MUSEOS A LA LUZ DE LA LUNA

47 MUSEOS – 10 CIRCUITOS – La Plata, Berisso, Ensenada – DESCUBRÍ TODAS LAS ACTIVIDADES

CIRCUITO 1

Museo de Ingeniería – Facultad de Ingeniería

Museo de Botánica y Farmacognosia

Museo de Física

Biblioteca Museo de Química y Farmacia “Prof. Dr. Arius Sagastume” – Facultad de Exactas – Calle 47 y 115

CIRCUITO 2

Museo de La Anestesiología

Colegio Nacional “Rafael Hernández”

Museo de Odontología y Archivo Histórico “Prof. Dr. Orestes Walter Siutti”

Escuela Graduada

CIRCUITO 3

Museo de La Plata Ingreso será hasta las 23:30. Mundo azul un viaje fascinante. Recorrido guiado por sala. Proyección solar.

Museo de Astronomía Cierre musical.

Museo de Astronomía y Geofísica

Agronomía y Genética

CIRCUITO 4

Museo de Historia de la Medicina “Dr. Santiago Gorostiague”

Museo de Anatomía Humana “Alberto Pa”

Museo de Anatomía Veterinaria “Dr. Victor Manuel”

Museo Histórico de la Facultad de Veterinaria

Jardín Botánico y Arboretum Spegazzini

CIRCUITO 5

Casa Curuchet – Calle 13 y 53

Museo Policial “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos” – Calle 54

Comisión por la Memoria (CPM)

Museo de los Trabajadores – Calle 51 y 4

Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” – Calle 51 y 6

CIRCUITO 6

Museo de Estudiantes de La Plata

Peña de las Bellas Artes

Complejo Bibliotecario Municipal “Francisco López Merino”

Universidad Popular “Alejandro Korn”

Museo de Arte y Memoria

Teatro de la UNLP

CIRCUITO 7

Catedral

Museo y Archivo Dardo Rocha

Museo de Arte Contemporáneo “Beato Angélico”

Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas – 19 y 50 Danza. Cine. Muestra a las 22:00. Acento en el cuerpo (danza). Ritmada (puertas abiertas performance). Danza de la pintura (muestra). Cierre musical – denis walter – beatriz chaz y gabriel. Semblanzas. Cafetería y Tienda. “Piazzolla electrónico” por Nich. Apertura Tango. Escalinatas de la Catedral Metropolitana de La Plata.



CIRCUITO 8

Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano – MACLA

Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”

Centro de Arte UNLP

Rectorado UNLP

Museo Musical de La Plata “Dr. Emilio Azzarini”

Museo y Archivo “Víctor Mesuttini Meyer”

CIRCUITO 9

Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires

Salas Museo de la Biblioteca Pública

Área de Museos, Exposiciones y Conservación del Patrimonio

Espacio de Memoria Casa Mariani Teruggi – Asociación Anahí – 30 y 55

Museo Almafuerte

Cementerio Municipal de La Plata

CIRCUITO 10

Archivo Histórico y Museo del Servicio Penitenciario Bonaerense

Museo del Ladrillo

Museo de la Escuela de Cadetes y Quinta Orestes Santospago

ENSENADA

Museo Histórico Fuerte Barragán

Museo Héroes de Malvinas

Departamento Archivo Histórico y Museo “Astillero Río Santiago”

BERISSO