Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad |Este sábado 15

La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada

La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada
13 de Noviembre de 2025 | 10:23

Escuchar esta nota

Este sábado 15 de noviembre, la Universidad Nacional de La Plata volverá a ser protagonista de “La Noche en los Museos”.

Será a partir de las 19 y hasta las 24 horas cuando distintas salas de esta casa de estudios abran sus puertas para recibir – en forma gratuita – a toda la comunidad.

Además de los museos de la UNLP, abrirán sus puertas al público otras instituciones de La Plata, Berisso, Ensenada y de toda la provincia de Buenos Aires para recorrer la riqueza del patrimonio cultural en el territorio bonaerense.

MUSEOS A LA LUZ DE LA LUNA

 

47 MUSEOS – 10 CIRCUITOS – La Plata, Berisso, Ensenada – DESCUBRÍ TODAS LAS ACTIVIDADES

CIRCUITO 1

  • Museo de Ingeniería – Facultad de Ingeniería
  • Museo de Botánica y Farmacognosia
  • Museo de Física
  • Biblioteca Museo de Química y Farmacia “Prof. Dr. Arius Sagastume” – Facultad de Exactas – Calle 47 y 115

CIRCUITO 2

  • Museo de La Anestesiología
  • Colegio Nacional “Rafael Hernández”
  • Museo de Odontología y Archivo Histórico “Prof. Dr. Orestes Walter Siutti”
  • Escuela Graduada

CIRCUITO 3

  • Museo de La Plata
    • Ingreso será hasta las 23:30.
    • Mundo azul un viaje fascinante.
    • Recorrido guiado por sala.
    • Proyección solar.
  • Museo de Astronomía
    • Cierre musical.
  • Museo de Astronomía y Geofísica
  • Agronomía y Genética

CIRCUITO 4

  • Museo de Historia de la Medicina “Dr. Santiago Gorostiague”
  • Museo de Anatomía Humana “Alberto Pa”
  • Museo de Anatomía Veterinaria “Dr. Victor Manuel”
  • Museo Histórico de la Facultad de Veterinaria
  • Jardín Botánico y Arboretum Spegazzini

CIRCUITO 5

  • Casa Curuchet – Calle 13 y 53
  • Museo Policial “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos” – Calle 54
  • Comisión por la Memoria (CPM)
  • Museo de los Trabajadores – Calle 51 y 4
  • Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” – Calle 51 y 6

CIRCUITO 6

  • Museo de Estudiantes de La Plata
  • Peña de las Bellas Artes
  • Complejo Bibliotecario Municipal “Francisco López Merino”
  • Universidad Popular “Alejandro Korn”
  • Museo de Arte y Memoria
  • Teatro de la UNLP

CIRCUITO 7

  • Catedral
  • Museo y Archivo Dardo Rocha
  • Museo de Arte Contemporáneo “Beato Angélico”
  • Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas – 19 y 50
    • Danza.
    • Cine.
    • Muestra a las 22:00.
    • Acento en el cuerpo (danza).
    • Ritmada (puertas abiertas performance).
    • Danza de la pintura (muestra).
    • Cierre musical – denis walter – beatriz chaz y gabriel.
    • Semblanzas.
    • Cafetería y Tienda.
    • “Piazzolla electrónico” por Nich.
    • Apertura Tango.
    • Escalinatas de la Catedral Metropolitana de La Plata.

CIRCUITO 8

  • Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano – MACLA
  • Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”
  • Centro de Arte UNLP
  • Rectorado UNLP
  • Museo Musical de La Plata “Dr. Emilio Azzarini”
  • Museo y Archivo “Víctor Mesuttini Meyer”

CIRCUITO 9

  • Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires
  • Salas Museo de la Biblioteca Pública
  • Área de Museos, Exposiciones y Conservación del Patrimonio
  • Espacio de Memoria Casa Mariani Teruggi – Asociación Anahí – 30 y 55
  • Museo Almafuerte
  • Cementerio Municipal de La Plata

CIRCUITO 10

  • Archivo Histórico y Museo del Servicio Penitenciario Bonaerense
  • Museo del Ladrillo
  • Museo de la Escuela de Cadetes y Quinta Orestes Santospago

ENSENADA

  • Museo Histórico Fuerte Barragán
  • Museo Héroes de Malvinas
  • Departamento Archivo Histórico y Museo “Astillero Río Santiago”

BERISSO

  • Museo 1971
