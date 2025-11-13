La Municipalidad de La Plata dispuso una suspensión temporal de los permisos de obra

El Gobierno evalúa eliminar el monotributo y ajustar el piso de Ganancias
A través del decreto 2.732 firmado por el intendente Julio Alak, la Comuna decidió suspender por un plazo de 30 días los permisos para las nuevas construcciones, mientras el Concejo Deliberante de La Plata finaliza el tratamiento del nuevo COUT (Código de Ordenamiento Urbano y Territorial) donde se definirán las alturas máximas permitidas.
El decreto 2.732 fue firmado el 6 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial local este jueves. En el artículo 1 se indica: “Suspéndase por el término de treinta (30) días corridos la tramitación de expedientes ante la Dirección General de Planeamiento Urbano y Territorial, referidos a solicitudes de consulta urbanística o certificado de zonificación, factibilidad urbanística, proyecto de urbanización o cualquier otra actuación vinculada a la subdivisión del suelo o al desarrollo de proyectos que no cuenten con acto administrativo de aprobación”.
El artículo 2 también incluye: “Suspéndase por el término de treinta (30) días corridos la tramitación de expedientes ante la Dirección General de Obras Particulares, referidos a factibilidades de proyecto, permisos de obra, registraciones o cualquier otro procedimiento relacionado con la ejecución material de obras, la aprobación de proyectos edilicios, modificación de los bienes patrimoniales o modificación de visados que involucren un mayor aprovechamiento o cantidad de unidades funcionales, que no cuenten con acto administrativo de aprobación”.
Las obras de vivienda unifamiliar destinadas a uso del núcleo familiar que no impliquen incremento de densidad, superficie cubierta ni generación de nuevas unidades funcionales.
Las remodelaciones o refacciones de edificaciones existentes que no alteren su estructura ni la cantidad de unidades funcionales ni modifiquen los usos admitidos por la normativa vigente.
Las obras de mantenimiento, conservación o adecuación de servicios requeridas por razones de seguridad, salubridad o accesibilidad.
Las factibilidades de uso
En tanto, se decretó: “Durante el período de suspensión, las dependencias municipales deberán abstenerse de dictar actos administrativos, emitir informes o realizar diligencias vinculadas a los trámites suspendidos, quedando igualmente suspendidos los plazos administrativos correspondientes”.
El CAPBA (Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires) manifestó su malestar por esta medida, por medio de un comunicado. Luego de mencionar los puntos incluídos en el decreto, señalaron: “Resulta inexplicable, que al mismo tiempo que se convoca a las Instituciones integrantes del COUT a un ‘simulacro de debate participativo’ -donde se invita a dar opiniones sobre el proyecto referido-, se dictan medidas administrativas paralizadoras, como si el mismo ya estuviera aprobado y en proceso de convalidación”.
Desde CAPBA sostuvieron que el tratamiento del COUT “fue enteramente concebido por equipos técnicos municipales, sin consulta ni intervención alguna de los actores de la actividad”. Por último, enfatizaron: “Los cambios permanentes y las trabas burocráticas desalientan indudablemente la inversión y transforman cualquier proceso de gestación de obra en una verdadera odisea”.
