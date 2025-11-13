Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad

La Municipalidad de La Plata dispuso una suspensión temporal de los permisos de obra

La Municipalidad de La Plata dispuso una suspensión temporal de los permisos de obra
13 de Noviembre de 2025 | 17:59

Escuchar esta nota

A través del decreto 2.732 firmado por el intendente Julio Alak, la Comuna decidió suspender por un plazo de 30 días los permisos para las nuevas construcciones, mientras el Concejo Deliberante de La Plata finaliza el tratamiento del nuevo COUT (Código de Ordenamiento Urbano y Territorial) donde se definirán las alturas máximas permitidas. 

El decreto 2.732 fue firmado el 6 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial local este jueves. En el artículo 1 se indica: “Suspéndase por el término de treinta (30) días corridos la tramitación de expedientes ante la Dirección General de Planeamiento Urbano y Territorial, referidos a solicitudes de consulta urbanística o certificado de zonificación, factibilidad urbanística, proyecto de urbanización o cualquier otra actuación vinculada a la subdivisión del suelo o al desarrollo de proyectos que no cuenten con acto administrativo de aprobación”.

El artículo 2 también incluye: “Suspéndase por el término de treinta (30) días corridos la tramitación de expedientes ante la Dirección General de Obras Particulares, referidos a factibilidades de proyecto, permisos de obra, registraciones o cualquier otro procedimiento relacionado con la ejecución material de obras, la aprobación de proyectos edilicios, modificación de los bienes patrimoniales o modificación de visados que involucren un mayor aprovechamiento o cantidad de unidades funcionales, que no cuenten con acto administrativo de aprobación”.

La medida excluye a: 

Las obras de vivienda unifamiliar destinadas a uso del núcleo familiar que no impliquen incremento de densidad, superficie cubierta ni generación de nuevas unidades funcionales.

Las remodelaciones o refacciones de edificaciones existentes que no alteren su estructura ni la cantidad de unidades funcionales ni modifiquen los usos admitidos por la normativa vigente.

Las obras de mantenimiento, conservación o adecuación de servicios requeridas por razones de seguridad, salubridad o accesibilidad.

Las factibilidades de uso

En tanto, se decretó: “Durante el período de suspensión, las dependencias municipales deberán abstenerse de dictar actos administrativos, emitir informes o realizar diligencias vinculadas a los trámites suspendidos, quedando igualmente suspendidos los plazos administrativos correspondientes”.

Malestar en el Colegio de Arquitectos

El CAPBA (Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires) manifestó su malestar por esta medida, por medio de un comunicado. Luego de mencionar los puntos incluídos en el decreto, señalaron: “Resulta inexplicable, que al mismo tiempo que se convoca a las Instituciones integrantes del COUT a un ‘simulacro de debate participativo’ -donde se invita a dar opiniones sobre el proyecto referido-, se dictan medidas administrativas paralizadoras, como si el mismo ya estuviera aprobado y en proceso de convalidación”.

Desde CAPBA sostuvieron que el tratamiento del COUT “fue enteramente concebido por equipos técnicos municipales, sin consulta ni intervención alguna de los actores de la actividad”.  Por último, enfatizaron: “Los cambios permanentes y las trabas burocráticas desalientan indudablemente la inversión y transforman cualquier proceso de gestación de obra en una verdadera odisea”. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Anses: sigue el pago a jubilados y pensionados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Estadio remodelado y una inversión millonaria

Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?

La Noche de las Heladerías: siete propuestas para recorrer La Plata a puro sabor

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?
Últimas noticias de La Ciudad

Continúa el conflicto en la acería de Berisso: protesta y movilización este viernes en La Plata

El Centro de Día Siluva de Villa Elisa inaugurará mañana su espacio de Hidroterapia

Comenzó la inscripción para las becas estudiantes 2026 de la UNLP: cómo postularse

Entregan equipamiento para casas del niño, maternales y jardines municipales de La Plata
Información General
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Policiales
VIDEOS. Familiares y amigos de Agustín González vuelven a protestar en La Plata para reclamar justicia
Presentarán pedidos de juicio político contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso
Documental por el crimen de Báez Sosa: los condenados hablaron por primera vez desde la cárcel
Otra muerte por el tránsito en La Plata: una mujer perdió la vida tras un choque de motos
VIDEO.- La fiscalía pidió la destitución de la jueza Julieta Makintach: cuándo se conocerá el veredicto
Deportes
Marcos Rojo volvió a La Plata y visitó el Palacio Municipal
Argentina vs Angola en el último partido del año: Scaloni duda entre históricos y la sangre joven
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Más de 20 mil hinchas en el entrenamiento del Seleccionado nacional en España
Sangre platense en la Selección
Espectáculos
Benjamín Vicuña estalló tras el posteo de la China Suárez: “Si no hablo soy…”
Dolor en la TV argentina: de qué murió Jorge Lorenzo, el actor de El Marginal
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla