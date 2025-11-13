Continúa el conflicto en la acería de Berisso: protesta y movilización este viernes en La Plata

En medio de un conflicto que lleva meses sin resolución, las familias de los trabajadores de Acerías Berisso anunciaron una movilización para mañana a las 11 horas de la mañana en Plaza San Martín, en reclamo de respuestas luego de haber frenado la producción hace largas jornadas. “Nos cansamos de las audiencias sin respuestas, la situación no da para más”, afirmaron.

Según expresaron a través de un comunicado difundido en redes sociales, los empleados y sus familias exigen el pago de los salarios adeudados, la reanudación de las tareas y soluciones urgentes ante la crítica situación económica que atraviesan.

“Queremos cobrar, queremos trabajar. Muchos pagamos alquiler y nos quieren desalojar”, remarcaron en el mensaje difundido para dar a conocer la convocatoria de este viernes.

La medida se produce luego de una serie de audiencias que, según denuncian los trabajadores, no tuvieron avances concretos. Desde el sector aseguran que las demoras y la falta de definiciones han agravado la situación social de decenas de familias que dependen de la actividad en la planta metalúrgica ubicada en 128 entre 4 y 5 de la vecina ciudad.

La concentración se realizará frente a la Plaza San Martín, donde los manifestantes buscarán visibilizar su reclamo y exigir respuestas de las autoridades bonaerenses.

Si bien en las últimas jornadas circuló la versión de que n grupo de empresarios lleve adelante la compra de la firma cuyas instalaciones industriales. La novedad se conoció esta semana a poco de que los empleados de la compañía, que tiene su producción parada e incluso existen denuncias por "vaciamiento" a partir del retiro de maquinaria y elementos de trabajo, organizaran una marcha al Ministerio de Trabajo en 7 entre 39 y 40, en La Plata.

A fines del mes pasado, luego de un nuevo y grave conflicto laboral, los trabajadores decidieron tomar la fábrica y paralizar totalmente la producción, con el objetivo de presionar por los sueldos adeudados y su futuro laboral.

La situación había escalado drásticamente luego de que la fábrica permaneciera cerrada, según el planteo de los trabajadores, durante un mes, sin previo aviso a los empleados, sin abonar los salarios correspondientes y sin ofrecer respuestas al personal sobre la situación.