Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad

Comenzó la inscripción para las becas estudiantes 2026 de la UNLP: cómo postularse

Comenzó la inscripción para las becas estudiantes 2026 de la UNLP: cómo postularse
13 de Noviembre de 2025 | 14:33

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) habilitó esta semana la convocatoria para su programa de becas estudiantiles 2026 en el marco del Programa de Atención Integral al Estudiante (PAIE). Las solicitudes se reciben desde hoy de forma 100 % online.

Según informaron desde la Dirección de Bienestar Universitario, esta edición busca favorecer a estudiantes de grado regulares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socio-económica o que necesiten sostén para complementar sus trayectos académicos. Los interesados podrán llenar el formulario digital en el sitio oficial del sistema de becas, acceder a la información de requisitos y adjuntar documentación respaldatoria desde su cuenta en el sistema SIU Guaraní.

Entre los criterios de selección figuran:

Las becas están destinadas a cubrir parte de los gastos de mantenimiento, material de estudio o transporte, según las modalidades dispuestas. La evaluación de los expedientes se realizará por un comité institucional, y se comunicará la asignación de las mismas en los próximos meses.

Con esta iniciativa, la UNLP reitera su compromiso con la inclusión educativa y el acompañamiento a quienes enfrentan barreras económicas para finalizar su carrera universitaria.

Anses: sigue el pago a jubilados y pensionados

