Entregan equipamiento para casas del niño, maternales y jardines municipales de La Plata

Se realizó la entrega de utensilios y pequeños electrodomésticos para los establecimientos educativos municipales del programa Unidad de Desarrollo Infantil (UDI) del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Durante el acto, que se llevó a cabo este jueves en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y fue encabezado por el intendente de La Plata Julio Alak, se concretó la entrega a representantes de ocho casas del niño, ocho maternales y doce jardines de infantes municipales.

Cabe destacar que UDI promueve espacios de apoyo para niñas, niños y adolescentes de entre 45 días y 14 años, proporcionando cuidado alimentario, acompañamiento y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Estamos fortaleciendo cada uno de estos espacios porque creemos que el futuro de la ciudad y la provincia se construye garantizando igualdad, cuidado y oportunidades desde la primera infancia”, sostuvo Alak, quien estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Paula Lambertini, y la subsecretaria del área, Yamila Olariaga.

En dos etapas

En La Plata, el programa se llevó a cabo en dos etapas: en la primera, se mejoró el Servicio Alimentario y se integró a la totalidad de establecimientos; y en la segunda, se realizó la compra de utensilios y pequeños electrodomésticos.

Los insumos en la capital bonaerense fueron destinados a las casas del niño AMAD, Hipódromo, Abasto, Belgrano, Olmos, Romero, Paulo VI y Ricardo Rojas y los jardines maternales municipales Emanuel, Federico Maspoli, Islas Malvinas, Itatí, José Hernández, Juan Pestalozzi, Luis Tomasello y Villa Elvira.

Además, recibieron los elementos los jardines de infantes N°1 de Los Hornos, N° 2 y N° 3 de Villa Elvira, N° 4 de Tolosa, N° 5 de Altos de San Lorenzo, N° 6 de Ringuelet, N° 7 Juan Pestalozzi, N° 8 de Villa Elvira, N° 11 de Villa Elvira, N° 12 Dardo Rocha, N° 14 de Villa Elisa e IDEAS.

Entre los elementos entregados había hornos microondas, multiprocesadoras, licuadoras, batidoras, ralladores, jarras, coladores, platos, vasos, espumaderas, espátulas, cuchillas, cubiertos y bowls.