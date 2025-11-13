Entregan equipamiento para casas del niño, maternales y jardines municipales de La Plata

Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario
Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario
Nuevo paro en la UNLP la semana próxima complicará las clases en facultades y colegios
Caputo defendió las bandas cambiarias y habló de acumular "reservas, más de las que cualquiera puede estar pensando"
Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada
Todo lo que no viste de la visita de Johnny Depp en La Plata, a las 18:30 en UN DÍA MÁS
VIDEO. El dramático relato de la familia que vivió el terror en su casa de La Cumbre
Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Luis Lobo Medina, el polémico árbitro de Estudiantes vs Argentinos: ¿cómo le fue al Pincha con él?
Mañana se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta hoy podés anotarte
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: hoy vuelven a pedir justicia
VIDEO. "No soy actriz": la defensa de Makintach dio a conocer sus alegatos
Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino
Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos
La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 13 de noviembre para aprovechar en La Plata
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
MasterChef Celebrity en problemas: Luis Ventura reveló una información secreta sin cumplir las reglas de contrato
Sigue la ronda con los gobernadores: Adorni y Santilli recibieron a Gustavo Sáenz, de Salta
Entregan equipamiento para casas del niño, maternales y jardines municipales de La Plata
La ciencia de la UNLP que salió del laboratorio y recorre el periurbano platense
Fuerte malestar por una presunta estafa a estudiantes en un salón de las afueras de La Plata
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Hasta las manos: abordó un avión en Ezeiza con 20 paquetes de granola pero 18 contenían cocaína
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El acto fue encabezo por el intendente Alak, en el marco del programa bonaerense UDI, que fortalece espacios de cuidado y acompañamiento en establecimientos educativos de toda la Provincia
Escuchar esta nota
Se realizó la entrega de utensilios y pequeños electrodomésticos para los establecimientos educativos municipales del programa Unidad de Desarrollo Infantil (UDI) del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.
Durante el acto, que se llevó a cabo este jueves en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y fue encabezado por el intendente de La Plata Julio Alak, se concretó la entrega a representantes de ocho casas del niño, ocho maternales y doce jardines de infantes municipales.
Cabe destacar que UDI promueve espacios de apoyo para niñas, niños y adolescentes de entre 45 días y 14 años, proporcionando cuidado alimentario, acompañamiento y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
“Estamos fortaleciendo cada uno de estos espacios porque creemos que el futuro de la ciudad y la provincia se construye garantizando igualdad, cuidado y oportunidades desde la primera infancia”, sostuvo Alak, quien estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Paula Lambertini, y la subsecretaria del área, Yamila Olariaga.
En La Plata, el programa se llevó a cabo en dos etapas: en la primera, se mejoró el Servicio Alimentario y se integró a la totalidad de establecimientos; y en la segunda, se realizó la compra de utensilios y pequeños electrodomésticos.
Los insumos en la capital bonaerense fueron destinados a las casas del niño AMAD, Hipódromo, Abasto, Belgrano, Olmos, Romero, Paulo VI y Ricardo Rojas y los jardines maternales municipales Emanuel, Federico Maspoli, Islas Malvinas, Itatí, José Hernández, Juan Pestalozzi, Luis Tomasello y Villa Elvira.
LE PUEDE INTERESAR
Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario
Además, recibieron los elementos los jardines de infantes N°1 de Los Hornos, N° 2 y N° 3 de Villa Elvira, N° 4 de Tolosa, N° 5 de Altos de San Lorenzo, N° 6 de Ringuelet, N° 7 Juan Pestalozzi, N° 8 de Villa Elvira, N° 11 de Villa Elvira, N° 12 Dardo Rocha, N° 14 de Villa Elisa e IDEAS.
Entre los elementos entregados había hornos microondas, multiprocesadoras, licuadoras, batidoras, ralladores, jarras, coladores, platos, vasos, espumaderas, espátulas, cuchillas, cubiertos y bowls.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí