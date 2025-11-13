Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Confirman el asueto administrativo del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario

Confirman el asueto administrativo del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario
13 de Noviembre de 2025 | 13:21

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata declaró este jueves asueto administrativo el día 19 de noviembre de 2025 para el personal de la Comuna con motivo de la celebración del 143° aniversario de la fundación de la ciudad.

Conforme al mencionado documento, “las distintas secretarías deberán arbitrar en sus áreas las medidas necesarias para garantizar la efectiva prestación de los servicios indispensables que se brinda a la comunidad”.

La norma destaca “la importancia y trascendencia” de la conmemoración, cuyo evento central se realizará en Plaza Moreno y ofrecerá espectáculos en vivo de artistas locales y referentes de proyección internacional, en una iniciativa abierta a toda la comunidad.

Cabe destacar que la medida se complementa con la resolución provincial 548/2025, que declara a la mencionada fecha festiva como jornada no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Además, será feriado optativo para la industria, el comercio y las actividades restantes.

