Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario
La Municipalidad de La Plata declaró este jueves asueto administrativo el día 19 de noviembre de 2025 para el personal de la Comuna con motivo de la celebración del 143° aniversario de la fundación de la ciudad.
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Conforme al mencionado documento, “las distintas secretarías deberán arbitrar en sus áreas las medidas necesarias para garantizar la efectiva prestación de los servicios indispensables que se brinda a la comunidad”.
La norma destaca “la importancia y trascendencia” de la conmemoración, cuyo evento central se realizará en Plaza Moreno y ofrecerá espectáculos en vivo de artistas locales y referentes de proyección internacional, en una iniciativa abierta a toda la comunidad.
Cabe destacar que la medida se complementa con la resolución provincial 548/2025, que declara a la mencionada fecha festiva como jornada no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Además, será feriado optativo para la industria, el comercio y las actividades restantes.
