Último día en la elección de graduados en la UNLP

En los términos que plantea el cronograma electoral de la UNLP, esta noche quedará resuelta la nueva representación de los claustros en los órganos de co gobierno universitario. Sólo restan los representantes de los graduados, que hoy irán a las urnas por tercera jornada consecutiva y luego habrá que esperar el escrutinio.

Los graduados, divididos en dos estamentos (auxiliares docentes y titulados sin vínculo con la Universidad) eligen un representante por facultad para el consejo superior de la UNLP y tres para el consejo directivo de cada una de las 17 facultades.

Entre sus primeras misiones tendrán la de elegir decano (junto a profesores y estudiantes ya elegidos este mes) en el consejo directivo de cada facultad, entre marzo y abril de 2026. Y unas semanas más tarde votarán en la asamblea universitaria al presidente.

Según trascendidos de la casa de altos estudios, las facultades de Medicina (hay tres listas) y Ciencias Naturales (dos) presentan contiendas en las que más se pone en riesgo el triunfo de los grupos que actualmente ocupan las bancas del claustro.

Por ese motivo, en Medicina se especulaba con un refuerzo del operativo de convocatoria a electores que fueron inscriptos en los padrones (graduados “puros”).

Hasta ayer, la participación no fue la esperada, se analizaba en esa unidad académica.