El Coro del Hospital Sbarra de La Plata dará un concierto esta tarde para celebrar su 25º Aniversario

El Coro del Hospital "Dr. Noel H. Sbarra", creado en el año 2000 por su actual directora, Marina Buffagni, se presentará esta tarde con motivo de su 25º Aniversario en el emblemático centro médico de 8 y 67, con invitación abierta a toda la comunidad.

El esperado encuentro artístico, en el que participarán exintegrantes de todos los tiempos del cuerpo vocal, tendrá lugar a partir de las 19:00 hs.

La primera formación coral fue plenamente femenina, y desde 2004 se convirtió en coro mixto. Su repertorio incluye tanto obras originales para coro —con énfasis en autores latinoamericanos contemporáneos— como versiones corales de melodías populares.

Como parte de su proyecto de llevar la música por fuera de los espacios convencionales de concierto, ha realizado presentaciones en la Unidad Penal Nº 51 de Magdalena, en el Instituto Materno Infantil Arrullos, en centros barriales, escuelas y geriátricos, además de las presentaciones para los niños internados en el hospital Sbarra (ex Casa Cuna).

Estos espacios se suman a los conciertos realizados en distintas salas de La Plata y otras ciudades en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Salta, Entre Ríos y Córdoba; también en la Ciudad de Buenos Aires y en Montevideo, Uruguay.

Como parte de los festejos por su 25º cumpleaños, también se presentó este año en la ciudad de Formosa.