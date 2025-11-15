Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Escuelas de La Plata recibieron mobiliario a estrenar

Escuelas de La Plata recibieron mobiliario a estrenar
15 de Noviembre de 2025 | 13:04

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la entrega de mobiliario escolar en la Escuela Técnica N° 9, la Escuela Técnica N° 6 “Albert Thomas” y la Escuela Especial N° 532 “Alfonsina Storni”, en el marco del plan provincial de provisión de equipamiento escolar impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia (DGCyE).

“Este equipamiento es parte del esfuerzo que venimos haciendo junto a la Provincia para mejorar las escuelas y brindar mejores condiciones de aprendizaje a todos los chicos y chicas”, expresó Alak, quien estuvo acompañado por la secretaría de Educación, Paula Lambertini, y la subsecretaria del área, Yamila Olariaga.

En total, la iniciativa permitió dotar a las instituciones de nuevos alumnos y sillas que mejorarán las condiciones de estudio de casi 2.600 estudiantes de los niveles técnico y de educación especial.

El equipamiento forma parte de la producción realizada en la fábrica provincial de mobiliario escolar ubicada en avenida 520 y 29, una planta que fue recuperada y puesta nuevamente en funcionamiento en 2020 y que hoy emplea a 150 trabajadores y trabajadoras.

Con estas entregas, el Municipio y la Provincia continúan fortaleciendo la red educativa platense y renovando mobiliario en establecimientos que cumplen un rol clave en la formación técnica y profesional y en la inclusión de estudiantes.

