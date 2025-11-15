Escuelas de La Plata recibieron mobiliario a estrenar

Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la entrega de mobiliario escolar en la Escuela Técnica N° 9, la Escuela Técnica N° 6 “Albert Thomas” y la Escuela Especial N° 532 “Alfonsina Storni”, en el marco del plan provincial de provisión de equipamiento escolar impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia (DGCyE).
“Este equipamiento es parte del esfuerzo que venimos haciendo junto a la Provincia para mejorar las escuelas y brindar mejores condiciones de aprendizaje a todos los chicos y chicas”, expresó Alak, quien estuvo acompañado por la secretaría de Educación, Paula Lambertini, y la subsecretaria del área, Yamila Olariaga.
En total, la iniciativa permitió dotar a las instituciones de nuevos alumnos y sillas que mejorarán las condiciones de estudio de casi 2.600 estudiantes de los niveles técnico y de educación especial.
El equipamiento forma parte de la producción realizada en la fábrica provincial de mobiliario escolar ubicada en avenida 520 y 29, una planta que fue recuperada y puesta nuevamente en funcionamiento en 2020 y que hoy emplea a 150 trabajadores y trabajadoras.
Con estas entregas, el Municipio y la Provincia continúan fortaleciendo la red educativa platense y renovando mobiliario en establecimientos que cumplen un rol clave en la formación técnica y profesional y en la inclusión de estudiantes.
