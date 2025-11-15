Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Deportes

Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera Nacional

Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera Nacional
15 de Noviembre de 2025 | 19:13

Escuchar esta nota

Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan no alcanzaron el objetivo ante Deportivo Riestra y Aldosivi, respectivamente. Los resultados desfavorables para ambos, en la última fecha del Torneo Clausura antes de los playoffs, los hicieron descender a la Primera Nacional. 

Al Tomba no le alcanzó

Godoy Cruz de Mendoza descendió esta tarde a la Primera Nacional luego del empate 1-1 ante Deportivo Riestra, como local, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El gol de Deportivo Riestra llegó a los 19 minutos del primer tiempo a través del delantero Nicolás Benegas, mientras que para Godoy Cruz igualó el extremo Santino Andino solo tres minutos después.

El encuentro comenzó de la peor manera posible para Godoy Cruz, ya que Deportivo Riestra se puso rápidamente en ventaja gracias al gol de Benegas, quien definió en el corazón del área tras una buena jugada con el delantero Alexander Díaz. Solo unos minutos después, Godoy Cruz llegó a la igualdad a través de Andino, quien convirtió de tiro libre luego de tirar un centro que pasó por enfrente de todos en el área y se metió de manera insólita.

Pese al empuje de Godoy Cruz durante todo el segundo tiempo, al “Tomba” no le alcanzó y terminó igualando 1-1, resultado que lo condenó al descenso. De todas maneras, si ganaba tampoco iba a mantener la categoría, ya que Aldosivi venció 4-2 a San Martín de San Juan, que fue el otro equipo que bajó a la Primera Nacional.

Godoy Cruz, que es dirigido por Omar Asad, tuvo un año desastroso, en el que solo pudo sumar 29 puntos en 32 partidos en la tabla anual, terminando penúltimo solo por delante de San Martín de San Juan. Deportivo Riestra, por su parte, consiguió un empate que lo deja tercero en la Zona B del Torneo Clausura (podría ser superado por Vélez este domingo) y quinto en la tabla anual, por lo que el año que viene disputará por primera vez en su historia la Copa Sudamericana.

El santo verdinegro no pudo

San Martín de San Juan perdió 4-2 como visitante con Aldosivi, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y descendió a la Primera Nacional, mientras que el equipo marplatense conservó la categoría. Los goles del equipo local los hicieron Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado, mientras que para los sanjuaninos anotaron Santiago Barrera y Tomás Fernández. Todos en un segundo tiempo para el infarto.

Luego de un primer tiempo en el que ambos se fueron al descanso sin anotar goles, San Martín tuvo la primera alegría del encuentro a los 18 minutos del complemento a través de Barrera, lo que les permitía conseguir un triunfo con el que hubiesen mantenido la categoría. Sin embargo, todo se empezó a complicar para el equipo cuyano cuando Aldosivi dio vuelta la historia en un pestañeo con los goles de Moya y Rami.

A los 43 minutos de la segunda mitad, Tomás Fernández, con una ejecución desde el punto del penal, anotó la igualdad para San Martín de San Juan, que se ilusionaba con el triunfo. Pero todo se vino abajo cuando en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó la defensa infantil del conjunto sanjuanino para poner nuevamente en ventaja al local. 

Finalmente, el ecuatoriano Ayrton Preciado anotó de penal el 4-2 definitivo para Aldosivi, que finalmente mantendrá la categoría. Por su parte, San Martín descendió luego de un 2025 desastroso en el que terminó último en la tabla anual con solo 28 puntos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Confusión y sorpresa por los impuestos

Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio

Crece la bronca con el boliche de los $12 millones

En City Bell, martirio por un “centro cultural”

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora

VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Últimas noticias de Deportes

Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final

Almuerzo de exjugadores triperos

El comunicado de la familia Armani tras la explosión en Ezeiza: “Queremos agradecer la preocupación"

Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
Policiales
Incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: el informe del Ministerio de Ambiente y sin pericias hasta el lunes
El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un penitenciario por las graves heridas
Liberan la Autopista La Plata tras choque mortal: quién era la víctima de 11 años
Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Se incendia una fábrica textil en Villa Celina
Política y Economía
Mauricio Macri presenta el libro sobre Franco: “Mi papá me amaba… pero también quería destruirme”
El acuerdo Milei-Trump y el involucramiento de EE UU: una nueva versión de las relaciones carnales
Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo
Paritarias bonaerenses: la Provincia convocó a estatales para discutir un nuevo aumento
Acuerdo con EE UU: acciones con subas muy fuertes
Espectáculos
Oasis en Argentina: la primera noche, cambios de horarios y el fin de una espera de 15 años
La China Suárez y Mauro Icardi confirman el casamiento: “Soy vengativa” y “Vamos a festejar el divorcio con Wanda”
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
“Poesía vital”: El arte de la vida
Polémica con la serie de Fernando Báez Sosa
La Ciudad
FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral
Puesta en valor de Plaza España: cuáles son las empresas que se presentaron a licitación
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla