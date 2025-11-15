El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un penitenciario por las graves heridas
El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un penitenciario por las graves heridas
FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral
Incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: el informe del Ministerio de Ambiente y sin pericias hasta el lunes
Oasis en Argentina: la primera noche, cambios de horarios y el fin de una espera de 15 años
Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Paritarias bonaerenses: la Provincia convocó a estatales para discutir un nuevo aumento
La China Suárez y Mauro Icardi confirman el casamiento: “Soy vengativa” y “Vamos a festejar el divorcio con Wanda”
Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña
Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?
Chile elige presidente, entre el miedo, la esperanza y el hartazgo
Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final
Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
Liberan la Autopista La Plata tras choque mortal: quién era la víctima de 11 años
Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera Nacional
El acuerdo Milei-Trump y el involucramiento de EE UU: una nueva versión de las relaciones carnales
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
"Es la primera vez en La Plata": milagro y felicidad por un singular nacimiento de trillizos que sucede uno en un millón
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
Fuerte choque en La Plata: un auto terminó incrustado en una pared y hay un herido
Se develó el misterio del "micro fantasma" en un barrio de La Plata: de qué se trata
VIDEO.- Alarmante incendio y tensión en la ruta 2 a la altura de La Plata
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Accidente en Diagonal 80: una motociclista resultó herida tras despistarse y caer al asfalto
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este sábado 15 de noviembre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan no alcanzaron el objetivo ante Deportivo Riestra y Aldosivi, respectivamente. Los resultados desfavorables para ambos, en la última fecha del Torneo Clausura antes de los playoffs, los hicieron descender a la Primera Nacional.
Godoy Cruz de Mendoza descendió esta tarde a la Primera Nacional luego del empate 1-1 ante Deportivo Riestra, como local, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El gol de Deportivo Riestra llegó a los 19 minutos del primer tiempo a través del delantero Nicolás Benegas, mientras que para Godoy Cruz igualó el extremo Santino Andino solo tres minutos después.
El encuentro comenzó de la peor manera posible para Godoy Cruz, ya que Deportivo Riestra se puso rápidamente en ventaja gracias al gol de Benegas, quien definió en el corazón del área tras una buena jugada con el delantero Alexander Díaz. Solo unos minutos después, Godoy Cruz llegó a la igualdad a través de Andino, quien convirtió de tiro libre luego de tirar un centro que pasó por enfrente de todos en el área y se metió de manera insólita.
Pese al empuje de Godoy Cruz durante todo el segundo tiempo, al “Tomba” no le alcanzó y terminó igualando 1-1, resultado que lo condenó al descenso. De todas maneras, si ganaba tampoco iba a mantener la categoría, ya que Aldosivi venció 4-2 a San Martín de San Juan, que fue el otro equipo que bajó a la Primera Nacional.
Godoy Cruz, que es dirigido por Omar Asad, tuvo un año desastroso, en el que solo pudo sumar 29 puntos en 32 partidos en la tabla anual, terminando penúltimo solo por delante de San Martín de San Juan. Deportivo Riestra, por su parte, consiguió un empate que lo deja tercero en la Zona B del Torneo Clausura (podría ser superado por Vélez este domingo) y quinto en la tabla anual, por lo que el año que viene disputará por primera vez en su historia la Copa Sudamericana.
San Martín de San Juan perdió 4-2 como visitante con Aldosivi, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y descendió a la Primera Nacional, mientras que el equipo marplatense conservó la categoría. Los goles del equipo local los hicieron Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado, mientras que para los sanjuaninos anotaron Santiago Barrera y Tomás Fernández. Todos en un segundo tiempo para el infarto.
Luego de un primer tiempo en el que ambos se fueron al descanso sin anotar goles, San Martín tuvo la primera alegría del encuentro a los 18 minutos del complemento a través de Barrera, lo que les permitía conseguir un triunfo con el que hubiesen mantenido la categoría. Sin embargo, todo se empezó a complicar para el equipo cuyano cuando Aldosivi dio vuelta la historia en un pestañeo con los goles de Moya y Rami.
A los 43 minutos de la segunda mitad, Tomás Fernández, con una ejecución desde el punto del penal, anotó la igualdad para San Martín de San Juan, que se ilusionaba con el triunfo. Pero todo se vino abajo cuando en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó la defensa infantil del conjunto sanjuanino para poner nuevamente en ventaja al local.
Finalmente, el ecuatoriano Ayrton Preciado anotó de penal el 4-2 definitivo para Aldosivi, que finalmente mantendrá la categoría. Por su parte, San Martín descendió luego de un 2025 desastroso en el que terminó último en la tabla anual con solo 28 puntos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí